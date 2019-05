¿Por qué Juan Guaidó no ha sido detenido por Nicolás Maduro?

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, afirmó que si bien Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, no ha sido detenido "no significa que no haya sido judicializado", que "los tiempos históricos de la política los determina la investigación en curso".

En diálogo con CNN en Español, el periodista argentino Marcelo Longobardi le consultó el por qué Venezuela no se atreve a detener a Juan Guaidó como sí ocurrió con el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Édgar Zambrano, y otros opositores.

"El hecho de ser parlamentario no significa que no pueda cometer un delito" y que la razón de que esté privado de libertad es "simple y llanamente sumarse a la conspiración en contra de un gobierno legítimamente constituido [...] Lamentablemente Zambrano no es el único parlamentario que violó su propio juramento, hay otros que están siendo investigados", subrayó.

Entre otros cuestionamientos, el funcionario venezolano evitó dar detalles sobre el paradero de Gilber Caro, diputado de Venezuela, el mismo que viene siendo investigado por el gobierno de Nicolás Maduro en medio de la Crisis de Venezuela.

"Usted quiere que yo viole las reservas legales habidas y por haber y no lo voy a hacer. Si usted me pide que le de datos de todos los calibres y ese no es mi papel. Si usted lo considera (un desaparecido), yo no lo considero", dijo Saab.

Al ser consultado por las imágenes en las que se observa una tanqueta del Ejército Venezolano arrollando a un grupo de manifestantes el pasado 30 de abril, el fiscal las equipara con las de Guaidó y de Leopoldo López acompañados de militares "armados hasta los dientes" con "fusiles y ametralladoras" que apuntaron contra "objetivos civiles", acotó.

Respecto del apoyo que recibe Juan Guaidó del gobierno de los Estados Unidos, el funcionario afirmó que los principales portavoces de ese país están "cambiando su discurso" y "han dicho que están frustrados".