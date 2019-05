Venezolano en Colombia encara a periodista pro Maduro: "Hace un periodismo mediocre"

Vía Twitter. Madelein García, periodista de la cadena TeleSUR y defensora del régimen de Nicolás Maduro, fue abordada por un inmigrante venezolano que la reconoció por las calles de Colombia. De acuerdo a un clip, viralizado en Twitter, la reportera no llevaba su credencial de prensa.

Madelein García no solo es reconocida en las plataformas sociales por respaldar el chavismo en medio de la crisis en Venezuela. El pasado 23 de febrero, la periodista de Venezuela compartió dos fotos en su cuenta de Twitter presentadas como obtenidas en “exclusiva”.

Según Madelein García, las imágenes eran "evidencia de [que] quienes quemaron el camión con supuesta ayuda humanitaria en Ureña, fueron los mismos guarimberos (manifestantes)”.

Sin embargo, tras acceder a los archivos originales y con la evaluación de expertos, la agencia internacional AFP la desmintió y aseguró que el hombre no usaba líquido inflamable.

Además, la AFP comprobó que las imágenes virales habían sido registradas por la periodista Karla Salcedo. Con estos antecedentes, el inmigrante Andrés Cárdenas grabó con su celular a la periodista de Telesur Madelein García y la encaró por "decir que en Venezuela no pasa nada" con Nicolás Maduro.

"Aquí está la famosa Madelein García en Cúcuta", le dice el hombre, quien luego le pregunta por qué no llevaba su identificación.

"No pero es que en Venezuela no pasa nada. Visiten San Cristóbal, cinco horas de cola para poder echar gasolina, Todos los día les escribo por Twitter las mentiras que dice, mentirosa falta de respeto, por se mujer no le digo lo que se merece. Si son de Telesur, la famosa Madelein García que habla bien del gobierno (Nicolás Maduro), Cuando no es verdad. Estoy trabajando aquí porque si no trabajo no como", continuó.

"Soy venezolano mayor de edad, con dos hijos, no soy Guaidó. Sino trabajo no como. Usted hace un periodismo mediocre", son parte de las últimas declaraciones del venezolano.

Mediante Twitter, las críticas continuaron. "Aquí Madelein García no fue tan valiente como por redes sociales. Un venezolano se la encontró en Cúcuta y le dijo más de una verdad. ¿Porqué no tendría puesto nada que la identificara como periodista de cadena TeleSUR? ¿Miedo o vergüenza?", escribió una usuaria.