Multimillonario sorprende a toda una promoción pagándoles sus deudas universitarias

Asombro en Estados Unidos. Este domingo ya era un día de celebración y orgullo para los graduados de la Universidad de Morehouse en Atlanta, en el estado de Georgia, donde históricamente asisten estudiantes afroamericanos. Pero se puso aún mejor.

Robert F. Smith, un empresario también afroamericano con una fortuna estimada en 4.400 millones de dólares, se comprometió a pagar toda la deuda que la clase había contraído para estudiar: un total calculado en 40 millones de dólares.

Los más de 400 estudiantes y sus parientes premiaron a Robert F. Smith con un caluroso aplauso.

"Mi familia va a crear una subvención para eliminar sus préstamos estudiantiles", dijo Robert F. Smith al público, según la cuenta de Twitter de la universidad.

"Esta es mi clase", dijo Robert F. Smith, quien asistió a la ceremonia para recibir un título honorífico en la Morehouse. "Sé que mi clase lo pagará en el futuro", ayudando a mejorar las vidas de otros estadounidenses negros.

“Between doubt and your destiny is action. Between our community and the American Dream is your leadership.”#MorehouseGrad2019 pic.twitter.com/G6RzMj3BEM