Marta Luisa de Noruega, la princesa que oficializó su noviazgo con 'chamán'

Marta Luisa de Noruega vuelve a alborotar la realeza europea con su nueva pareja: un chamán que se hace llamar Shaman Durek, y que afirma haber sido rey en su “otra vida”. Recientemente, los reyes del país nórdico recibieron a su flamante yerno en el palacio.

La princesa de Noruega, que había renunciado a todos sus derechos sucesorios para llevar una vida alejada de los protocolos, se casó en 2002 con el plebeyo Ari Behn, padre de sus tres hijas, y se separó de él en 2016, lo que significó el primer divorcio en la historia de la realeza del país nórdico.

El chamán de 44 años, cuyo nombre real es Derek Verrett, afirma tener un “regalo especial que le permite “facilitar la recuperación de personas con cáncer, leucemia y otras enfermedades graves". Además, se autoproclama “curandero con grandes dotes” y un “embajador mundial del amor”, pero algunos lo califican de charlatán.

Por si fuera poco, Durek, quien se codea con famosos de Hollywood, proclama que Marta Luisa de Noruega y él ya estuvieron casados varias veces en una vida en la que él era un rey. Cierto o no, es hijo de un padre africano-haitiano y una madre nacida en las Indias Orientales Noruegas, y nació en Estados Unidos, cuya prensa asegura que es un “chamán urbano de Los Ángeles, que proviene de generaciones involucradas con el vudú haitiano y medicina noruega nativa”.

Durek empezó sus estudios chamánicos a los 12 años de vida. Según El Mundo, él afirma ser “heredero espiritual” de su bisabuela. Asimismo, en sus charlas cuenta que sus poderes son resultado de la vez en que “resucitó” (literalmente) después de una larga muerte, pues pasó un año en coma a causa de una insuficiencia renal.

“Ellos lo ven bien”, dijo la princesa sobre sus padres, el rey Harald V y la reina Sonia, quienes siempre han acogido a los novios de sus hijos.

Marta Luisa de Noruega y Shaman Durek.

Asimismo, Durek tuvo una buena impresión de sus suegros: “Son encantadores, increíbles”, dijo.

En las calles del país, el noviazgo no es bien visto: autoridades y comentaristas piden que Marta Luisa de Noruega se aleje de sus padres o entregue su título de princesa. Sobre esto último, se le acusa de utilizarlo para actividades comerciales.

Sin embargo, Marta Luisa de Noruega asegura que Durek es su "alma gemela" y habla de él con admiración. "Me ha hecho descubrir que el amor incondicional existe en este planeta. Me acepta sin preguntas ni miedos. Me hace reír más que nadie y tiene la suficiente sabiduría para compartir todo entre la diversidad", se puede leer en un mensaje de la princesa a sus fans.

La princesa y el chamán

Ese es el nombre de la “gira espiritual” que la pareja ha iniciado por Noruega y Dinamarca, en la que supuestamente participa el sexto reencarnado del sacerdote-vidente Durek y la mujer con poderes para comunicarse con animales y ángeles. Sin duda, un espectáculo.

Desde que dejó de ser alteza -y por ende se quedó sin su asignación del presupuesto de la Casa Real-, Marta Luisa de Noruega obtiene ingresos con la organización de talleres y escuelas. Además, escribe libros sobre la temática angelical, que han sido blanco de críticas en Noruega.

Al parecer, Marta Luisa de Noruega ha estado atravesando una crisis financiera, pues en el último año cerró su Escuela de ángeles (donde ponía en práctica sus “poderes sobrenaturales”) y puso a la venta su casa de verano.