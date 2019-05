Donald Trump no está de acuerdo con prohibiciones del aborto en Alabama

A pesar de considerarse pro-vida, Donald Trump, manifestó que la nueva ley de Alabama que impone una prohibición casi total del aborto es un tanto radical, pues él cree que debería haber excepciones en casos de violación o incesto, tal como indicó el presidente de Estados Unidos en su cuenta de Twitter.

"Como la mayoría de la gente sabe, y para aquellos a los que les gustaría saber, soy fuertemente pro-vida, con las tres excepciones: violación, incesto y protección de la vida de la madre. La misma posición adoptada por Ronald Reagan", escribió Trump en Twitter el último sábado desde la Casa Blanca.

As most people know, and for those who would like to know, I am strongly Pro-Life, with the three exceptions - Rape, Incest and protecting the Life of the mother - the same position taken by Ronald Reagan. We have come very far in the last two years with 105 wonderful new.....