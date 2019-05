Niños vetan el ‘sharenting’, práctica de los padres que consiste en publicar fotos de sus hijos

Padres están siendo censurados por sus hijos. Los adolescentes han alzado su voz de protesta ante el comportamiento de los padres que vulneran su privacidad. Los progenitores han incurrido en 'sharenting', que consiste en publicar fotos de sus hijos.

Niños y adolescente han increpado a sus padres por su mala praxis del uso del Facebook. La cuestión de la advertencia de la Generación Z gira en torno a la difusión de fotos a través de las redes sociales sin su consentimiento.

Una menor se mostró iracunda ante su madre. “Ni se te ocurra compartirla en el grupo de la familia”, exclamó. “Además, si la vas a subir a Facebook, ok, pero si la vas a poner en Instagram, la tengo que controlar”, sentenció Greta.

Cada vez más padres exponen a sus hijos en las redes sociales sin tener el atisbo de que sus hijos se pudieran sentir incómodos con su accionar. Es sabido que ocho de cada diez posteos que subimos son acerca de terceros.

Esta tendencia de compartir fotos de terceros, específicamente de los hijos, se denomina “sharenting”. Si dividimos el vocablo tenemos a “share”, que por su traducción significa compartir, y “parentig”, que en castellano es crianza.

Otra menor de 13 fue víctima del “sharenting”. “Si mandan fotos por WhatsApp no me molesta mucho. El tema es que mis viejos suelen subir fotos mías a Instagram cuando yo no quiero. Si es a Facebook o las redes sociales que nadie usa, no me importa. Pero muchos amigos míos siguen a mis papás en Instagram, entonces me incomoda. Me gustaría que no lo hicieran y se los dije. Lo hacen igual”, dijo Anahí.

El porqué de los padres para compartir fotos de sus hijos son diversos. Entre las principales causas tenemos a los logros intelectuales, cambios de etapa escolar, bautismos, diplomas, muestras de fin de año, un triunfo deportivo, cumpleaños, etc.

Es evidente que al difundir fotos de menores de edad, uno puede correr el riesgo de que las imágenes puedan aparecer en páginas de pedófilos. Según la Oficina del Comisionado de Seguridad Electrónica de Australia, el 50% de las imágenes que circulaban en sitios pedófilos habían salido de los posteos “inocentes” de los padres.

Con el pasar de los años, los niños y adolescentes tomaron conciencia de la (pequeña o gran) mediatización a la que se los expone. Al enterarse que su privacidad estaba siendo mellada, los denominados Generación Z enrostraron a sus padres por la mala praxis que le estaban dando a las redes sociales.

Ante la férrea prohibición de los niños y adolescentes, los progenitores se mantuvieron firmes en el uso habitual que le dan a las redes sociales y arguyeron que a ellos no les molesta en absoluto.

El “sharenting” es un problema que se ha instaurado en varias latitudes. Ante esta situación, los niños y adolescentes han mostrado una postura contestaria, puesto que se está atentando contra su privacidad. La organización internacional Child Rescue Coalition lanzó una campaña en Instagram en la que invita a crear y postear un cartel pidiendo privacidad, con algunos de los hashtags que rastrean los pedófilos en la red.