Vaticano absuelve a sacerdote acusado de acosar e intentar besar a una monja

El Tribunal supremo del Vaticano decidió este viernes exculpar a un sacerdote al que se le acusó de haber acosado e intentado dar un beso a una exmonja, debido a que consideraron que los actos no pueden corroborarse.

Fueron cinco miembros del tribunal los que resolvieron que “el grave delito descrito” contra el cura austriaco Hermann Geissler en agravio de la exmonja alemana no puede ser probado “con la certeza moral requerida”, recoge la agencia AFP.

Geissler ya había presentado su renuncia en enero ante el perfecto de la Congregación para la Doctrina de Fe (CDF), donde él era jefe de una de las tres oficinas en las que se divide esta instancia. La CDF tiene un estatus clave en el Vaticano, debido a que se encarga de revisar los casos sobre abusos sexuales del clero, aunque también los relacionados a los dogmas católicos. Tiempo antes el papa Francisco había pedido que se le abra un proceso administrativo.

Contrario al reciente fallo del tribunal, Geissler había sido castigado en el 2014 luego de un proceso canónico en su contra en el que se asegura reconoció los delitos de acoso, de acuerdo a un reporte del diario francés Le Croix.

La denunciante es Doris Wagner, una exmonja alemana de 34 años, quien contó en una entrevista reciente que en 2008 fue víctima de una violación sexual a manos de otro sacerdote, de quien se sabe aún sigue trabajando “muchas jóvenes religiosas”, asegura la misma Wagner.

Tras este evento buscó Hermann Geissler para que sea su confesor, pero este terminó por acosarla.

“Me obligaba a quedarme con él durante horas, arrodillada delante suyo, me decía que me amaba y que sabía que yo lo amaba, y que incluso si no podíamos casarnos, había otras maneras. (…) (Un día) intentó tomarme entre sus brazos y besarme. Tuve pánico y salí corriendo”, narra la mujer, quien también es filósofa y teóloga.

Ella renunció a su vida religiosa en el 2012 luego de denunciar a los dos curas ante el CDF por los presuntos abusos y agresiones sufridas por ellos durante los ocho años que perteneció a la Iglesia Católica.