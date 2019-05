El caso de la profesora que humilló a niño de cinco años porque su equipo perdió [VIDEO]

Una profesora de jardín en Tucumán (Argentina) filmó su burla hacia un niño de cinco años por la eliminación de River Plate de la Copa Superliga frente a Atlético Tucumán. La escena, que circuló en la red social Facebook, generó indignación en sus usuarios, pues se trataría de un caso de bullying contra un menor.

En el video, difundido por El Diario de Tucumán se observa a la maestra pidiendo sus alumnos que aplaudan al Atlético. Un niño llamado Santiago se queda mirando el suelo mientras sus compañeros obedecen a la profesora.

“¿Vos, Santiago, no vas a aplaudir por Atlético?”, le dice la docente al niño, que admite ser hincha de River y de San Martín de Tucumán -rival histórico de Atlético-, en tono burlón.

Como si no bastara con ello, la profesora insiste, acercando la cámara al rostro de Santiago para captar su tristeza, mientras sus compañeros continúan aplaudiendo sin quitar la mirada del niño.

La secretaria de Políticas Educativas de la Municipalidad de Tucumán, Susana Montaldo, se pronunció en nombre de su institución: “Nos reunimos con la supervisora y separamos a las dos maestras de sus cargos. Se analizará cómo continuar en lo pedagógico y en lo jurídico”.

“Uno no deja a su hijo en cualquier lado. Nos habían dado buenas referencias del jardín. Cuando vi el video, lo primero que hice fue agarrar la moto e ir hasta ahí para ver qué había pasado. Pero no pudimos hablar con nadie”, manifestó el papá de Santiago en conversación con El Tucumano.

El padre del menor expresó su malestar por la reacción del menor tras lo sucedido, pues su hijo “quedó medio mal”, y no les quería contar qué había pasado exactamente. “Cuando le preguntamos cómo le había ido, nos dice: ‘Habíamos pintado y después nos pidió la señorita aplaudiéramos a Atlético y yo no quería, pero ella me pedía de nuevo”, relató.

Por su parte, el club de fútbol San Martín emitió un comunicado que destaca su rechazo ante situaciones de bullying como estas.

"Nuestra Institución ratifica su postura ante este lamentable suceso, quedando a disposición de la familia del niño, tras haberse comunicado con ellos", señala el comunicado.