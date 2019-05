La brutal patada voladora que recibió Arnold Schwarzenegger cuando firmaba autógrafos

El actor estadounidense Arnold Schwarzenegger fue víctima de un violento ataque durante su reciente visita a la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, donde recibió una patada por la espalda mientras conversaba con un grupo de personas.

El también exgobernador de California entre el 2003 y 2011 se encontraba en el Arnold Classic Africa, un evento que él patrocina y que esta vez se llevó a cabo en el Centro de convenciones de Sandton, al norte de la capital sudafricana.

En el momento que se acercó a conversar, firmar autógrafos y tomarse fotos con los aficionados, un sujeto desconocido se acercó por detrás y le lanzó una patada voladora que lo mandó de cara contra el tumulto.

Arnold Schwarzenegger gets attacked in South Africa pic.twitter.com/Sx3IkwGZVp — Nick Monroe (@nickmon1112) 18 de mayo de 2019

Inmediatamente, uno de los agentes de seguridad del intérprete de ‘Terminator’ se acercó al agresor y lo redujo por miedo a que continúe el ataque, mientras otros ayudaban a Arnold Schwarzenegger a reponerse.

Tras el incidente, el varias veces campeón de fisicoculturismo se pronunció a través de su cuenta de Twitter con un mensaje que devolvió la calma a sus seguidores pues asegura que se encuentra bien de salud y al parecer no lo ha tomado como algo de consideración.

“Gracias por sus inquietudes, pero no hay nada de qué preocuparse. Pensé que la multitud me había empujado, lo que sucede mucho. Solo me di cuenta de que me patearon cuando vi el video como todos ustedes. Me alegra que el idiota no haya interrumpido mi Snapchat”, indicó el hombre de 71 años.

El Arnold Classic Africa es un evento creado por el mismo Schwarzenegger en el que busca, junto a otras organizaciones, el incentivo de la práctica deportiva y permite a varios atletas africanos poder competir con sus pares de otros continentes.

En esta publicación de sus cuenta de Twitter, el exgobernador muestra cómo es el recibimiento que ha tenido en Sudáfrica, donde cuenta con miles de seguidores al igual que otras partes del mundo.

Make sure to tune into my @Snapchat to see all 90 sports we have here at the @ArnoldSports Africa! Fitness is for everyone. pic.twitter.com/bNjSTQS9Aj — Arnold (@Schwarzenegger) 18 de mayo de 2019

Arnold Schwarzenegger se burla de su agresión

Luego de difundirse las imágenes donde era golpeado por la espalda, Arnold Schwarzenegger publicó un video en su cuenta de Twitter donde muestra otro ángulo donde se observa la escena. Increíblemente, el actor no sufrió casi ningún daño a pesar de la potencia de la patada. Incluso se observa que solo se va para adelante, pero no cae, al contrario del atacante, quien quedó tendido y luego reducido por el personal de seguridad.

Así, el protagonista de 'Conan' demuestra su vigorosidad a sus más de 70 años.