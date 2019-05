“Hay que parar a Donald Trump”: El alcalde de Nueva York se lanza a la presidencia

Los sondeos le son desfavorables. Ni siquiera en Nueva York lo respaldan. Pero dispuesto a desafiar a los escépticos, el alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio, anunció este jueves su ingreso a la multitudinaria elección primaria de 2020 que elegirá al presidenciable demócrata a la Casa Blanca.

"Hay que parar a Donald Trump. Soy Bill de Blasio y me postulo para presidente porque es hora de que pongamos a los trabajadores primero", anunció el jueves el alcalde en un video publicado en YouTube, al convertirse en el vigésimo tercer demócrata que aspira a la Casa Blanca.

"Hay mucho dinero en este mundo. Hay mucho dinero en este país. Simplemente está en las manos equivocadas", aseguró.

Electo por primera vez como alcalde de Nueva York en 2013, la candidatura de De Blasio no despierta mucho entusiasmo ni siquiera en su ciudad, donde un 76% de los votantes resisten la idea de que dispute la presidencia, según un sondeo de la Universidad de Quinnipiac divulgado a fines de abril.

Figura entre los últimos de los 23 demócratas que buscan la presidencia, pero sus ambiciones presidenciales, destacan expertos, pueden tener como meta mantenerse relevante en la cúpula y la agenda demócrata, aunque pierda.

El segundo mandato del alcalde progresista de 58 años al frente de la mayor ciudad estadounidense culmina en 2021, y su índice de aprobación es de 42% en promedio, según el mismo sondeo.

El altísimo De Blasio (1,97 m), casado con una mujer negra que durante años se declaró lesbiana y con quien tiene dos hijos, es popular en la comunidad afroestadounidense, pero los hispanos están divididos y los blancos le son más bien hostiles.

Educación y salud para todos

Situado bien a la izquierda del espectro político desde siempre -fue simpatizante de los sandinistas en Nicaragua y se acercó a Bernie Sanders en las últimas presidenciales- De Blasio ha impulsado ideas progresistas como alcalde: aprobó el acceso gratuito a la salud para todos los neoyorquinos -incluidos los inmigrantes indocumentados- y la educación preescolar gratuita, así como un salario mínimo de 15 dólares la hora.

También impulsó la despenalización de pequeños delitos ligados a la marihuana y busca que todos los neoyorquinos tengan al menos dos semanas de vacaciones pagas obligatorias (500.000 trabajadores no tienen ningún tipo de vacación paga).

Desde que Donald Trump, su némesis, llegó a la Casa Blanca, de Blasio ha intentado proteger a los inmigrantes sin papeles en Nueva York, y ha enarbolado la bandera de la lucha contra el calentamiento climático vía la aprobación de un paquete de medidas pioneras.

Entre ellas, grandes multas a los ocho edificios de Trump que no cumplen las reglas ambientales municipales, según denunció De Blasio en una manifestación esta semana dentro de Trump Tower.

La protesta le valió un fuerte choque en Twitter con Eric Trump, hijo del presidente, que le acusó de "abuso de poder".

De Blasio le respondió que tanto él como su padre "han pasado décadas evadiendo impuestos y oprimiendo a los trabajadores", pero Eric Trump contraatacó. "Nuestra ciudad se ha ido a la mierda bajo tu liderazgo", le dijo.

De Blasio no ha podido avanzar en su principal promesa electoral. Bajo su mandato se han registrado cifras récords de neoyorquinos que viven en las calles o en refugios, actualmente unas 63.000 personas.

La liebre y la tortuga

En las últimas semanas, De Blasio ha viajado a varios estados que serán claves en la votación, ha participado en eventos de recolección de fondos y se ha reunido con activistas.

"Muchas veces he estado último en los sondeos cuando me he presentado" a elecciones, dijo a fines de enero, quizás recordando su aplastante victoria en 2013 pese a que era prácticamente desconocido.

No importa "cómo uno empiece la carrera, lo que importa es cómo uno la termina", acotó.

Se deberá medir con más de 20 contrincantes, entre ellos el exvicepresidente Joe Biden, el representante por Ohio Tim Ryan, la senadora por Nueva York Kirsten Gillibrand, el exrepresentante de Texas Beto O'Rourke, los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Cory Booker, Kamala Harris y Amy Klobuchar, y el joven alcalde de Indiana Pete Buttigieg, que busca ser el primer candidato presidencial abiertamente gay del país.

La convención demócrata se inaugurará el 13 de julio de 2020, en Milwaukee, Wisconsin.

