Fiscal general renuncia por decisión de no extraditar a Santrich

EFE. El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, renunció a su cargo como consecuencia de la decisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP) de no extraditar a Estados Unidos por narcotráfico al exjefe de las FARC Jesús Santrich.

"Este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden, por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la nación", dijo Martínez.

Minutos antes de la renuncia de Martínez la JEP denegó la extradición del exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich", detenido desde el 9 de abril de 2018 tras ser requerido por la Justicia de EEUU por narcotráfico, y pidió a la Fiscalía lo deje en libertad.

Martínez agregó que la decisión de la JEP, que considera "desafía" la evidencia aportada por EE.UU. y la propia Fiscalía, "hace trizas la cooperación judicial internacional y desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales sobre la materia".

"En adelante los delitos permanentes de narcotráfico no podrán ser investigados por la justicia ordinaria y se juzgarán por la JEP con un sistema de beneficios", afirmó.

Igual la vicepresidenta

La renuncia de Martínez obligó al presidente Iván Duque, a regresar de urgencia a Bogotá desde Medellín, en donde estaba en una feria artesanal.

La vicefiscal María Paulina Riveros se sumó a la renuncia de su jefe y también anunció que deja el cargo tras la decisión en el caso Santrich. ❖