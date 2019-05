EE.UU.: Pareja se enfrenta en tribunales por la custodia de su perro

Un caso común de separación en Estados Unidos se convirtió en una pelea sin precedentes por la custodia de una perrita llamada Honey, mascota de ambos cuando mantenían una relación.

Jessica Sardina, de 25 años de edad, acudió a la sede de la Corte Suprema en el estado de Maine para apalar la decisión del tribunal inferior de otorgar la custodia exclusiva de Honey a su exnovio, Kelvin M. Liriano.

Según se dio a conocer, la joven solicitó que la Corte Judicial Suprema la declare dueña legítima y actualice las leyes respecto a la custodia de las mascotas.

Hace unos días los representantes de la Corte escucharon los argumentos en este caso de custodia y, aunque la perrita estuvo presente en la sede del órgano judicial, no pudo entrar pues está prohibido ingresar con mascotas a la sala.

El argumento de Jessica contra las leyes del estado cuestiona la idea de tratar a las mascotas como simple propiedad durante una separación. La perrita pasó a ser propiedad de su exnovio pues el nombre de este último aparecia en los documentos de adopción aunque, como explicó a los medios, era ella quien lo cuidaba y almentaba.

"Yo la alimenté, lleve a consultas veterinarias, la cuide cuando tuvo lupus y crié junto a mis otros dos perros, Murphy y Beasley, quienes también la extrañan", señaló Jessica durante su salida de los tribunales, a los medios locales que cubren el insólito caso.

En un país como Estados Unidos, en el que solo tres estados (Alaska, Illinois y California) tienen leyes respecto a las mascotas tras finalizar un matrimonio, ninguno posee una legislación cuando las parejas no se casan.

Por su parte, el abogado de Kevin, Jonathan Hunter, señaló que no existe un precedente legal para modificar la forma en que se consideran a las mascotas en el país. Como una propiedad. Mientras que Gene Sullivan, abogado de Sardina, consideró la ley como 'anticuada'.

Además, instó a la Corte Suprema a emitir una "orden apropiada considerando, no solo las nociones anticuadas de propiedad, sino la totalidad de las circunstancias, incluyendo todo lo que mi cliente hizo por Honey durante el tiempo que fue pareja del señor Liriano".

La reacción del tribunal no parece satisfacer a las partes, pues la presidenta Leigh Saufley señaló que si bien entendía el aspecto emocional que contenía el caso, cuestióno si sería correcto que los jueces dediquen su tiempo a analizar casos relacionados a custodia de mascotas.

"Esto no es una tostadora. Esto no es una licuadora. Es un animal vivo al que las dos partes, en particular mi clienta, le cobraron afecto", señaló Sullivan.

No parece existir un favorito para ganar el caso ni una idea de quién se llevará la custoria de Honey. El futuro de la perrita, mezcla de labrador con boxer, aun es incierto.