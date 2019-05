Bayly: Quien da las órdenes sanguinarias en Venezuela es Diosdado Cabello

La crisis en Venezuela se intensifica, el poder de convocatoria de Juan Guaidó disminuye y el chavismo da muestras de fortalecimiento apostando por medidas represivas contra la oposición. En esta disputa de poder, la detención del diputado Édgar Zambrano fue uno de los momentos más álgidos. Sobre dicha acción, el periodista Jaime Bayly asegura que fue Diosdado Cabello y no Nicolás Maduro quien ordenó dicho movimiento que busca "aplastar" las fuerzas contrarias al chavismo.

Durante su programa del martes 14 de mayo, Jaime Bayly aseguró que "Cabello comprende que Maduro ha visto recortado su poder, él se halla escondido en búnkers de Fuerte Tiuna", al mismo tiempo que señalaba que el mandatario de Venezuela se halla "altamente paranoico", pues no sabe si confiar en Vladimir Padrino, ministro de Defensa venezolano.

Después de la fallida jornada de insurrección militar ocurrida el 30 de abril, en el marco de la Operación Libertad, se rumoreó que Vladimir Padrino negoció con Estados Unidos la posibilidad del derrocamiento de Nicolás Maduro.

El periodista brindó dichos detalles para explicar que en ese contexto de inestabilidad de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello se ha hecho del poder en Venezuela, pues fue él quien ordenó la detención del brazo derecho de Juan Guaidó, el diputado Édgar Zambrano, quien además es el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Según él, también se halla detrás de la orden del retiro de inmunidad a los diez parlamentarios de oposición.

"También ordenó mortificar a Leopoldo López en la embajada española, ha mandado matones para que hagan ruido que le impidan dormir", señaló durante la emisión de su programa.

Diosdado Cabello tras el 'secuestro' de la Asamblea Nacional

Este martes 14 de mayo más de un centenar de agentes del temible servicio de Inteligencia de Venezuela, SEBIN, custodiaron la sede de la Asamblea Nacional. Ellos impidieron el ingreso de los diputados con el argumento de que habían recibido la alerta de una amenaza de bomba.

"No hubo ninguna bomba, todo esto fue ejecutado para humillar a los parlamentarios de oposición", denunció Jaime Bayly.

Juan Guaidó calificó el hecho de "hostigamiento" y "secuestro". El líder de oposición dijo que con la acción el chavismo se exhibió como una "dictadura cruel".

Con el secuestro físico de la @AsambleaVE el día de ayer, la Dictadura cometió un gran error: demostró ante el mundo la persecución, el hostigamiento y las amenazas que hemos denunciado durante años.



Queriendo mostrarse fuertes, se exhibieron como una Dictadura cruel y vulgar. — Juan Guaidó (@jguaido) 15 de mayo de 2019

"La única bomba es Cabello"

"Desde su púlpito de meretricio que preside, desde la Asamblea Nacional Constituyente, todos adulones, todos geishas amenaza a Maria Corina Machado", refirió Bayly.

"La única bomba es Cabello, hay que desactivar esa bomba, también a Maduro y los bigotes cantineros del dictador", dijo, además, en referencia a la supuesta inexistencia de la amenaza de bomba del Parlamento venezolano.

"Cabello está impaciente por desembarazarse de Maduro y también para deshacerse del General Padrino, quien se ha convertido en el hombre fuerte de La Habana en Caracas. La Habana ya no confía más en Maduro, lo ven muy desdibujado, sin capacidad de mandar, ellos apuestan sus fichas por Padrino, pero me parece que Cabello quiere quedarse con todo el poder. O sea, hay luchas intestinas allí dentro del chavismo, esto es lo que me cuentan", refirió Bayly.