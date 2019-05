Alerta por inminente llegada de tormenta solar que impactará sobre la Tierra

Científicos de Estados Unidos y Europa advierten que una tormenta solar o geomagnética impactará sobre la Tierra. ¿Los posibles efectos? Los astrónomos señalan que el campo electromagnético del planeta se halla preparado para proteger de posibles catástrofes que muchos temen se avecinen este miércoles 15 y jueves 16 de mayo.

El Centro de Predicción del Clima Espacial, agencia que pertenece a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió el comunicado que alerta sobre la llegada de esta tormenta solar.

La Agencia Espacial Europea (ESA) también confirmó la llegada de esta tormenta geomagnética, a través de sus redes sociales.

The Earth is experiencing a geomagnetic storm. Follow the evolution of the Kp index describing the level of geomagnetic activity (currently Kp=6 – high activity) using https://t.co/vey8BqTRee #spaceweather #solarhazards pic.twitter.com/npWpLITkcV