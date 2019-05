KFC desmiente noticia de joven que se hizo pasar por supervisor para comer pollo gratis

Las noticias falsas o las fake news siguen a la orden del día. Esta vez ocurrió en Sudáfrica, cuando presuntamente un joven universitario de 27 años se hizo pasar un supervisor en la cadena de comida rápida Kentucky Fried Chicken (KFC) para comer pollo gratis por un año.

Según la nota en la página El Español y otros medios internacionales que la redactaron, el hombre llegaba en limusina hasta el establecimiento de comida rápida. Una supuesta historia que tuvo lugar en la ciudad de Durban, una de las más grandes de Sudáfrica.

En las redes sociales muchos alabaron al ‘estafador’, que logró aprovecharse de KFC durante un año.

"Cuando entraba iba rápidamente a la cocina, revisaba todo, tomaba notas y luego pedía muestras de lo que quisiera. Probablemente trabajó para KFC antes porque lo sabía todo", comentó uno de los trabajadores del restaurante ficticio.

Luego de ‘dar órdenes’ y ‘comer gratis’ se iba de nuevo en su limusina cuando terminaba la jornada laboral.

"Cuando venía, todos tratábamos de dar lo mejor de nosotros para no molestar al supervisor de la oficina central; era muy convincente porque tenía mucha confianza en sí mismo, e incluso los colegas de otras sucursales de KFC lo conocían".

Pero, a través de la red social de Twitter de KFC en Sudáfrica desmintió la noticia junto a la publicación de un periodista de Nairobi.

“Un hombre sudafricano arrestado por comer en KFC gratis durante un año diciendo que la oficina central lo envió”, dice parte de la publicación de Teddy Eugene.

Luego de ello, el establecimiento de comida rápida en Sudáfrica lo reposteó con el mensaje: "Sería legendario si sólo fuera verdad".

It would be legendary if only it were true. Fake is as far as it gets with this story. 🤷‍♀️ https://t.co/YIk7Dkd653