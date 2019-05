Universitarias colombianas caen en las redes de la prostitución para financiar sus carreras

Es una realidad latente que aqueja a las universitarias. En Colombia, una red de prostitución está captando a señoritas que, por problemas económicos, sucumben en un mundo que les soluciona sus problemas de forma rauda.

La red de prostitución se ha percatado que en las universidades hay alumnas que se les hace difícil costear sus estudios superiores. Ante este panorama adverso, las jóvenes se involucran en el mundo de la prostitución sin medir los riesgos que conlleva.

Las estudiantes saben que en los pasillos y aulas de las universidades se corre la voz de la red de prostitución. En esa locación, específicamente en los baños, se han colocado afiches invitando a las universitarias a enrolarse en las redes de la prostitución.

Con los rótulos "¿tú conoces o tienes amigas bonitas?” y “¿quieres ganar algo de dinero extra y rápido?", se realizan convocatorias para las universitarias de Medellín.

Sofía es una de las estudiantes de Medellín que se sumergió en el mundo de la prostitución hace tres años. La joven, que está a punto de terminar sus estudios, contó su experiencia acerca de cómo llegó a esa nueva vida.

"Una compañera, en una salida de campo me dijo que si quería viajar con ella y unos amigos a Cartagena. Le dije que no los conocía y que me sentiría rara", contó la joven sobre como comenzó todo.

Sofia agrega que su compañera de clase le dijo que "no había problema, que ellos gastaban todo y que sólo querían que los acompañarán, que les gustaban las mujeres bonitas".

"Acepté ir a Cartagena y cuando volví con un sobre con dinero me di cuenta que ya estaba en este mundo", señaló la estudiante a BBC Mundo.

Samuel Ávila es un profesor universitario que ha realizado una tesis sobre el fenómeno de la prostitución en Colombia. En su trabajo de investigación explicó que "es una realidad que existen estudiantes en todo el país que recurren a ofrecer estos servicios para financiar sus carreras".

Las modelos webcam es el rubro que va creciendo en Colombia. Así lo manifestaron algunos alumnos y profesores de una universidad de Medellín.

Según la policía de Medellín, en el 2017, la presencia de proxenetas en las universidades de la ciudad era alarmante y que iba de la mano con el microtráfico de estupefacientes.