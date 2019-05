Esposa de presunto asesino de diputado argentino cree que él es incapaz de crimen

Defensa. La esposa de Juan Jesús Fernández, dueño del Volkswagen desde el que se produjeron los disparos contra el diputado argentino Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón, quienes fallecieron, expresó este lunes que su marido, que se encuentra detenido, es "incapaz de hacer algo malo".

"Es muy buena persona, es incapaz de hacer algo malo", expresó María del Carmen Cano Carmona en declaraciones a Radio Mitre, al hacer referencia a su esposo, Fernández, apodado con los nombres de "Mohamed" y "El gitano".

Cano exculpó a su marido y además dijo que "se equivocó en salir ese día con los amigos".

"No sabía lo que hacía, él no mató a nadie, simplemente se asustó y por eso no ayudó al señor", explicó Cano en referencia a Miguel Yadón, quién murió cuando se produjo el ataque cerca al Congreso argentino en Buenos Aires, mientras que Héctor Olivares resultó herido de gravedad y fue traslado a un hospital, donde falleció este domingo 12 de mayo.

Asimismo, habló sobre su hija, Stefanía Fernández Cano, quién también continúa arrestada tras el registro policial que tuvo lugar en su domicilio.

"Mi hija vive con sus hijos y su marido, es una mujer de su casa y no molesta a nadie, es muy buena persona", expresó Cano.

"Lamento mucho todo lo que está pasando, sólo pido que Dios haga su justicia divina", concluyó.

Los sospechosos del asesinato de Héctor Olivares

Los dos principales sospechosos por los asesinatos de Héctor Olivares y Miguel Yadón son Fernández, de 42 años, y su sobrino de 25 años, Juan José Navarro Cádiz -alias "El cebolla", quien está en trámites para ser extraditado desde Uruguay, a donde huyó.

Ambos aparecían en el automóvil desde el que se produjo el crimen, según se ve en las imágenes de unas cámaras de seguridad que fueron difundidas por el Gobierno.

Fernández fue detenido el viernes pasado en la norteña provincia de Entre Ríos cuando estaba con el padre de Navarro Cádiz.

Según las declaraciones del abogado de Fernández, Ramiro Rúa, "El gitano" señaló a Navarro como el autor de los disparos.

El diputado Héctor Olivares, de 61 años, que representaba a la provincia argentina de La Rioja, falleció este domingo en el Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, porque no pudo superar la "falla multiorgánica" que le afectaba al corazón, al pulmón y a los riñones.

Este lunes 13 de mayo, su cuerpo será velado en el Congreso de Argentina antes de ser llevado a La Rioja para ser enterrado.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, decretó dos días de duelo nacional por la muerte de Héctor Olivares.

Tiroteo frente a Congreso de Argentina

Un total de seis personas están detenidas por este caso que ocurrió en la mañana del jueves 9 de mayo. En aquella fecha, los autores del tiroteo se encontraban estacionados detrás de un bus de color blanco. Ellos se encontraban al interior de un auto Volkswagen Vento de color gris con placa LYS656, el cual estaba ahí desde horas de la madrugada, por lo que se piensa que el atentado estaba muy bien planificado, aseguraron medios locales de Argentina.