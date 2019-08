Un espectáculo de colores: NASA muestra cómo es un amanecer y un atardecer en Marte

Marte es el objeto de deseo de la NASA y otros organismos espaciales. Entes públicos como privados han puesto la vista en el planeta rojo. Solo decir su nombre produce curiosidad: Marte tiene dos lunas, la montaña más grande del Sistema Solar y un año corresponde a 1.88 años terrestres.

El InSight de la NASA, que se puede traducir al español como "visión interna", brindó un vistazo de cómo se ve el amanecer y el atardecer en Marte. Una cámara capturó fotografías pasado abril y muestran el espectáculo de colores que despliega la salida y caída del Sol.

Estos últimos meses, la NASA se ha acercado a Marte gracias a experimentos (que quieren probar que podría haber vida en el planeta, o al menos que cierto tipo de vida terrestre podría subsistir) y diseños de casas modulares para afrontar misiones de larga duración.

''Lo'', que está en el planeta actualmente es la sonda InSight y, aunque su misión principal peligró hace unas semanas, no le impidió tomar dos fotografías realmente espectaculares.

Y es que la misión de otras misiones en Marte ha sido tomar fotografías o investigar la existencia de agua en el planeta. InSight tiene otro objetivo.

Atardecer en Marte. Foto: NASA.

Gracias a un martillo neumático conectado a ciertos sensores, se está estudiando el interior del planeta para comprender cómo se formó y ver, gracias a diferentes pulsos, si hay agua bajo la superficie.

Capturar fotos en un planeta como Marte es complicado ya que las cámaras que montan las naves y las sondas no son como las terrestres. Es decir, no captan el color de la misma manera y tienen que ser retocadas.

Tras pasar por el ''laboratorio'' de imagen (la foto original, sin retocar, es la que tenéis como principal del artículo), así sería un amanecer en Marte.

Una imagen, tomada a las 5:30, permite ver un diminuto Sol azul que contrasta con el color que tiene al amanecer en la Tierra.

En otra, capturada a las 18:30 de Marte, el Sol se ve más pequeño porque está más lejos de Marte que de la Tierra.

“Es toda una tradición para las misiones de Marte capturar amaneceres y puestas de sol”, declaró Justin Maki, co-investigador del equipo científico de InSight y líder de imagen en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

“Con muchas de nuestras tareas de imágenes primarias completas, hemos decidido capturar el amanecer y el atardecer desde otro mundo”.

¿Cuál es la misión de InSight de la NASA?

Amanecer en Marte. Foto: NASA.

Las misiones han capturado imágenes de la superficie y han buscado pistas sobre el agua que alguna vez fluyó. Sin embargo, esta es la primera sonda espacial que está explorando el corazón de Marte.

InSight, con un costo de 993 millones de dólares, tiene el objetivo de estudiar el interior del planeta rojo para intentar develar los misterios de su formación, hace miles de millones de años.

Esta sonda deberá revelar los conocimientos necesarios que permitirán comprender mejor la formación de nuestro planeta, pues la Tierra ha sido el único planeta rocoso del que se ha estudiado realmente su interior.