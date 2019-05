López Obrador promete que todos los mexicanos tendrán conexión a internet

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que México contará con su propia empresa para llevar internet a todo el país debido a que las diversas compañías de comunicaciones no tienen cobertura en pueblos apartados.

Durante una gira de trabajo para supervisar las obras de modernización de las carreteras Ruiz-Zacatecas y Tepic-Durango, que estarán listas este año, el mandatario explicó que solo hay telefonía celular e internet en Tepic y en los principales municipios de la zona.

Junto al gobernador Antonio Echevarría García, AMLO señaló que las compañías solo buscan favorecer sus negocios. "Ya no hay comunicación, ni subiéndose a los cerros", reclamó el presidente, quien recordó que en México sólo 20% del territorio nacional está comunicado con internet.

Por ello, ”les vamos a decir con mucho respeto a las empresas que han tenido las concesiones, háganse a un lado, porque ahora el gobierno va a poner su empresa para comunicar con internet a todos los mexicanos”.

Luego de informar los programas sociales que pondrá en marche el Gobierno de México, AMLO preguntó a los adultos mayores de las comunidades Cora y Huichol si habían recibido los apoyos económicos y si habían sido censados. La mayoría respondió que no.

“A eso vengo, así no me engañan, no es fácil quitar las malas costumbres. Todas esas mañas se van a acabar, no me estoy chupando el dedo”, exclamó López Obrador en presencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones de México, Javier Jiménez Espriú.

“Yo me informo porque ¿quién me informa?: el pueblo", expresó ante los habitantes de la comunidad Jesús María, en el municipio de Tepic en México.

Así mismo, en la región indígena de Nayarit, el representante del Ejecutivo ofreció su apoyo a todas las comunidades. "Vamos a cumplir todos nuestros compromisos, no vamos a deber nada, nos vamos a poner al corriente”, prometió AMLO.

Con respecto a las obras que se realizan en las carreteras Ruiz-Zacatecas y Tepic-Durango, el mandatario detalló que se tienen cerca de 200 millones de pesos y estas se culminarán este año, por ello se comprometió a regresar para la inauguración.