Anciano que intentó abusar sexualmente de un caballo fue liberado bajo fianza

James Von Dundas, de 67 años y residente de Maryland, Estados Unidos, intentó abusar sexualmente de un caballo.

Tras el condenable maltrato animal, fue conducido a una dependencia policial, pero a las pocas horas quedó en libertad bajo fianza de 2 500 dólares.

El anciano, además, deberá mantenerse alejado de todos los animales tras enfrentar un cargo de intento de "bestialidad y aberración".

Según la policía de Estados Unidos, el último jueves le hizo saber a un agente encubierto del Servicio Animal del condado Loudoun que cometería el abuso sexual contra un caballo.

An undercover sting led to the arrest of James Von Dundas, who authorities say tried to get intimate with a horse. https://t.co/WXAECLjtT8