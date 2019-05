Opositor venezolano huyó a Colombia ante persecución de Maduro

Suma otro episodio a la crisis en Venezuela. Este viernes, el diputado opositor venezolano Luis Florido anunció en un video que huyó a Colombia, ante la ofensiva judicial contra parlamentarios acusados por la fallida rebelión militar contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Los levantamientos de los últimos días en Venezuela han dejado también un legislador preso y tres refugiados en sedes diplomáticas.

"Me encuentro fuera del país, en Colombia, a resguardo de un régimen que está dispuesto a encarcelar diputados (…). Antes de salir, consulté con muchos amigos, todos me dijeron: Luis no te dejes agarrar, no le des ese trofeo al régimen de Nicolás Maduro que te tiene hambre desde hace tiempo", dijo Luis Florido en un video que difundió en Twitter.

La fiera está herida, al régimen le queda poco y por eso arremete contra quienes hemos trabajado por la libertad y la democracia. Estaremos en todos los escenarios necesarios para que juntos logremos en paz la transición que anhelamos para Venezuela #10M pic.twitter.com/Vznm90JGiy — Luis Florido (@LuisFlorido) 10 de mayo de 2019

Aquí la otra parte del vídeo de mi pronunciamiento, sigamos luchando porque Venezuela lo vale ¡Fuerza Venezolanos! #10M pic.twitter.com/RoIwhAbWyl — Luis Florido (@LuisFlorido) 10 de mayo de 2019

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), integrada solo por oficialistas y no reconocida por numerosos países, dio por levantada esta semana la inmunidad de Luis Florido y de otros 9 diputados, tres de los cuales están ahora refugiados en embajadas, uno en prisión y el resto en paradero desconocido.

El último jueves, en una entrevista con Caracol Radio, el diputado señaló que se encontraba expuesto "a la persecución del régimen Nicolás Maduro” y que seguirá en pie de lucha por liberar a Venezuela.

Florido dijo haber temido por su seguridad, y comentó que decidió abandonar el país tras consultar con amigos y luego de ponerse a la orden del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países.

Por otro lado, el presidente de Colombia, Iván Duque, informó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estimula al Ejército Nacional de Liberación para reclutar a niños en la frontera de estos dos países, además de incitar "a que comentan actos criminales".