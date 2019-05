Madres no fueron invitadas a actuación del Día de la Madre por no pagar mensualidad

En México, más de 100 mamás no asistieron al festival por el Día de la Madre que organizó el colegio donde estudian sus hijos porque no pagaron la cuota mensual. Se trata del centro educativo Escuela Primaria México, ubicado en la colonia Santa Fe.

Debido a que las madres no cumplieron con el pago de 350 pesos mexicanos, a la actuación solo acudieron cerca de 45 madres. Este colegio alberga aproximadamente 186 alumnos.

El hecho se hizo público cuando las madres que no estuvieron de acuerdo con la medida acusaron a la directora de la institución, Martha Obregón, y a Virginia Flores, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia.

"Una de las condiciones para poder ser invitadas es que cubriéramos la totalidad de la cuota de 350 pesos. Yo, por ejemplo, solo debía 120, y aun así no me invitaron", contó Sonia Nava, una de las mamás a las que no consideraron para la celebración por el Día de la Madre.

Las madres que no fueron invitadas al evento explicaron que su molestia se debe a la exclusión por parte del centro educativo, pues aseguraron que han participado en todas las actividades organizadas a favor del plantel, iniciativa que no han tenido las que sí asistieron a la actuación.

A diferencia de la mayoría de países de América Latina, en México, el Día de la Madre se celebra el 10 de mayo. Según historiadores de la Universidad de Guadalajara, esta costumbre surgió en un contexto en el que el movimiento feminista de México exigió que padres y madres se hicieran cargo de sus hijos de igual forma.

De acuerdo con la investigadora en Ciencias Sociales y Estudios de Género de esta casa de estudios, Marta Acevedo, la iniciativa fue impulsada por un grupo de mujeres de Yucatán durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, en los primeros años de la década pasada.