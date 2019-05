No puede bañarse, llorar o sudar: la alergia al agua la hace sufrir [VIDEO]

La estrella de YouTube Niah Selway dio a conocer su extraña condición. Llorar, sudar y bañarse es un martirio para ella. Que su piel tenga contacto con el agua produce un ardor inimaginable que puede durar horas. Se trata de una condición médica llamada prurito acuagénico.

Según comentó la joven youtuber sufrir esta condición la ha dejado “confinada en casa”, explicó a al portal Daily Mail de Reino Unido. El video donde le cuenta a sus seguidores su padecimiento se volvió viral en redes sociales.

Selway comentó que es difícil hacer un diagnóstico sobre el prurito acuagénico. Explicó, además, que esta condición no afecta sus órganos interiores, por lo que no sufre de dolor cuando bebe agua.

“No importa dónde me toque el agua, si una gota cae en mi brazo el dolor se expandirá a mi espalda y torso. Algunas veces a todo mi cuerpo”, explicó la personalidad de YouTube en su video viral y al Daily Mail.

No puede salir si llueve, no puede ejercitarse. Ningún tratamiento le ha dado resultados. “Básicamente es una discapacidad por las cosas que no puedo hacer. En la mañana voy al baño y lo primero que tengo es una reacción alérgica”, explicó Selway.

Qué es el prurito acuagénico

La "alergia al agua" que sufre la estrella de YouTube es conocida como prurito acuagénico. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) explicó de qué trata esta condición poco usual. “El prurito acuagénico es una condición en la que el contacto con el agua de cualquier temperatura provoca picazón intensa sin cambios visibles en la piel”, se lee en el sitio web oficial.

Los síntomas del prurito acuagénico comienzan apenas la persona tiene contacto con el agua y puede durar una hora, hasta más. No sé conoce la causa aún, pero existen casos en los que varios miembros de una familia sufren de esta condición, por lo que podría tratarse de algo congénito. También puede tratarse de un síntoma de alguna enfermedad.

Para tratar esta extraña condición se utilizan antihistamínicos, fototerapia con luz ultravioleta B, terapia con psoraleno y radiación ultravioleta de longitud de onda A (PUVA). Estos, junto a otros medicamentos, han dado resultados exitosos en algunos casos, mientras que en otros no.