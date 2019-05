En EE.UU. a la policía se le respeta: agente cargó y tiró de cara a mujer que lo agredió

Esta semana la intervención de un grupo de policías en el estado de California (Estados Unidos) fue objeto de gran controversia debido a un supuesto mal proceder de los agentes durante el operativo. No obstante, un video de la oficina policial involucrada compartido en su cuenta de Youtube cambio el giro de la información y de la opinión pública.

En un inicio, durante el fin de semana empezó a circular un video en redes sociales en la que una mujer denunciaba un hecho de abuso policial en una intervención de tráfico en un sector de la carretera de la ciudad de Rio Vista.

Dos vehículos fueron parados por una patrulla como parte de una procedminiento de rutina. Cuando le solictaron los documentos a una de las conductoras, los agentes se percataron que uno de los permisos se encontraba vencido, por lo que debía llevarse el auto.

La mujer identificada como Mea Thomas se negó aduciendo que recién lo había comprado y se negó a dejar la unidad. En su defensa salieron otras dos mujeres que se encontraban en otro vehículo Nissan, ellas fueron identificadas como Deshaunna Payne, Cherish Thomas y Mychal Ivy.

De acuerdo a la corta grabación, se puede observar que uno de los policías toma a Cherish Thomas y la lanza contra el suelo. No obstante, no muestra los otros instantes de la intervención, ni los previos, ni los posteriores.

En versión de ella, respaldadas por el video que ella compartió en Internet, los policías agredieron a una de sus acompañantes aprovechándose de su tamaño y fuerza. Evidentemente, el hecho generó el repudio de en la redes sociales y la solidaridad con la hasta entonces víctima.

THIS IS SAD AF!! A Rio Vista, California Police Officer Body Slams A Woman while handcuffed right in front of her mother!! RT FOR JUSTICE 🤬 pic.twitter.com/EcQxlSjyLK