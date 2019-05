Maduro se resiste... pero se empiezan a ver fisuras Estudiante murió en tiroteo por tratar de detener a atacantes en una escuela

Desde que llegara al poder en 2013, Nicolás Maduro se ha enfrentado a sucesivas oleadas de protestas masivas, sanciones de Estados Unidos, la explosión de unos drones mientras asistía a un desfile y, la semana pasada, al último intento de insurrección de la oposición para derrocarlo. Pero resiste.

Venezuela y el mundo entero se preguntan si podrá aguantar nuevos embates. Un antiguo dirigente chavista dijo que "Maduro es más fuerte de lo que muchos piensan y, pese a las presiones, está con el ánimo entero". Sin embargo, según este dirigente, "sabe que no tiene el juego ganado" y, aunque es quien toma las decisiones en el gobierno y el PSUV, lo hace evitando el riesgo de escisión.

Según Ivan Briscoe, analista del International Crisis Group, "Maduro sobrevive, pero da la impresión de que lo hace a un altísimo costo". Geoff Ramsey, de Washington Office of Latin America, dice que "pese a que queda claro que la oposición no tiene la fuerza para derrocarlo, Maduro tiene cada vez menos capacidad para gobernar".

El hecho de que aún no haya sido detenido Juan Guaidó, el opositor que desafía su autoridad, es para muchos una muestra de la debilidad de Maduro y provoca malestar entre los sectores chavistas más radicales.

Según los observadores, quien puede decidir la suerte final de Maduro es el Ejército. No es casualidad que haya multiplicado en los últimos días sus actos públicos con militares para mostrar que le son leales. Aunque se empiezan a ver fisuras.

Briscoe dice que "el liderazgo de Maduro está pagando un alto costo por su mal manejo de la economía, lo que genera un alto nivel de frustración en la Fuerza Armada". Y todo hace indicar que en el último episodio se produjo la defección del general Christopher Figuera, director del Sebin. Para Michael Shifter, de Inter-American Dialogue, una noticia como esa "genera mucha desconfianza en el entorno de Maduro".

Otro analista, el venezolano Luis Vicente León, estima en que "el sector militar es altamente corporativista" y que la fractura de la Fuerza Armada "no se ha producido porque no ha recibido ninguna oferta creíble de cogobierno y protección en masa". ¿Qué puede pasar? Va quedando claro que ni la oposición tiene la fuerza suficiente para derrocar a Maduro, ni este para librarse de sus rivales.

El dirigente chavista cree que no se abrirá una verdadera negociación con la oposición hasta que no haya o un estallido social generalizado o una intervención militar de EEUU.Guaidó no ha logrado propiciar ninguno de esos dos escenarios.

Por ahora, lo único que está claro es que Maduro sigue en el Palacio de Miraflores, Guaidó en libertad y la crisis abierta. ❖

EFE. Kendrick Castillo, el estudiante fallecido en una escuela de Highlands Ranch, un suburbio al sur de Denver (Colorado, EEUU), fue tiroteado tras intentar detener a los dos atacantes, un gesto que ha hecho que las autoridades lo califiquen este miércoles de "héroe".

"Colorado siempre recordará el heroísmo de Kendrick Castillo", expresó el gobernador estatal Jared Polis.

Castillo, de 18 años y a tres días de graduarse de la escuela STEM de Highlands Ranch, enfrentó el martes a los dos atacantes y recibió varios balazos que acabaron con su vida.

Salvó a compañeros

Sus acciones, sin embargo, permitieron que algunos de sus compañeros pudieran salir del aula y otros se parapeten detrás de escritorios durante el suceso.

Uno de los atacantes es Devon Erickson, de 18 años y que afronta en principio más de 50 cargos por asesinato e intento de asesinato, según se informó.

Erickson y una joven que por ser menor no ha sido identificada ingresaron con al menos dos armas de fuego al centro escolar.

Los atacantes aprovecharon que la escuela no cuenta con detectores de metales. Irrumpieron y mataron a Castillo e hirieron a ocho personas.

Castillo y Brendan Bialy, otro estudiante y que ha sido aceptado por los marines, se enfrentaron a los dos atacantes. Bialy logró desarmar y reducir a uno de ellos y es también considerado un héroe. ❖

Detienen a vicepresidente del Parlamento