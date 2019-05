Hombre mata a su hijo de un mes porque perdió en videojuego

El hecho ocurrió en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Kentucky, cuando un hombre, de nombre Anthony Trice, mató a su hijo de un mes de nacido, porque perdió en un videojuego.

La noche del pasado viernes, a Trice lo dejaron solo al cuidado del menor, pero, ese día perdió en el videojuego, se enfureció, lanzó el control y atacó a su hijo con un puñete en la cabeza.

Medios locales de Estados Unidos informaron que, ante el llanto del niño, Trice lo cargó para calmarlo y cuando se dirigía con él hacia la cocina para buscar su biberón, lo dejó caer, pero luego lo recogió.

De acuerdo con la policía de Ketucky, el hombre de 26 años se dirigió hacia la habitación para ir al baño y dejó al bebé en la cama, con el biberón en la boca.

Al retornar al cuarto, Trice observó que algo anda mal con su hijo, por lo que llamó al 911 y de inmediato fue llevado a un hospital cercano, donde murió luego de dos días.

La abuela del niño, Taja Howleet, dijo a The Ward que Trice había llamado a su esposa para decirle que iba en camino al hospital con el bebé.

"Le dijo que estaba camino al hospital porque el bebé estaba vomitando la leche", explicó.

A Trice lo arrestaron con un primer cargo de abuso, luego que murió De'Anthony Trice, fue acusado de asesinato.

Este lunes, Trice fue presentado ante un tribunal en donde se declaró inocente. La corte le fijó una fianza de un millón de dólares.

ONLY ON @WLKY: Hear from the family of De'Anthony Trice, the one-month-old @LMPD says was beaten to death by his father, Anthony Trice.



Tonight at 10 and 11. pic.twitter.com/uuAkw22zz8