Burger King lanza campaña para promover 'cumpleaños felices' sin Mc Donalds

La gigante de las hamburguesas Burger King vuelve a la carga y apela a la coulrofobia, el miedo irracional a los payasos y a los mimos, para promocionar fiestas infantiles libres de comediantes de nariz roja en clara alusión a las ofrecidas por su mortal competidor, la cadena de fast food Mc Donalds.

En su más reciente campaña global "Los cumpleaños deberían ser felices", Burger King se burla de los payasos en las fiestas para niños y aconseja a los padres no contratar con este tipo de servicios, en los que sus hijos podrían resultar con un grave trauma de por vida como es usual ver entre muchos infantes a muy corta edad.

Con un macabro carrete de banners en los que los niños lloran o se afligen en presencia de un payaso durante su fiesta de cumpleaños, la marca busca desalentar el consumo de alimentos y alquiler de espacios para fiestas infantiles en Mc Donalds, donde alguna vez el recordado “Ronald” fue protagonista de las animaciones.

Aunque en la vereda de en frente dejaron hace mucho de utilizar al clown de traje amarillo como imagen corporativa, la asociación que aún se guarda entre el fast food y él todavía es muy fuerte y representa una gran oportunidad para que Burger King dirija sus dardos de vez en cuando, como en el año 2017 en el que ganó un galardón por su campaña 'Scary Clown Night'.

'Scary Clown Night' fue una campaña publicitaria que consistió en entregar hamburguesas gratis a los primeros visitantes que llegaran disfrazados como “payasos diabólicos” a sus locales durante la noche de Halloween. En esa ocasión, con el lema “Come as a Clown, eat like a King (entra como un payaso, come como un rey)” la marca dejaba muy en claro sus intenciones.