Tiroteo en una escuela de Estados Unidos deja varios estudiantes heridos [VIDEO]

La policía de Estados Unidos reportó este martes un tiroteo en la escuela STEM Highlands Ranch, en el condado de Douglas, Colorado, que dejó al menos 7 heridos y dos sospechosos bajo custodia.

El trágico hecho ocurrió al promediar la 1: 50 de la tarde, hora local. Los agentes policiales registraron cada espacio del área escolar en búsqueda de un tercer sospechoso del tiroteo mientras se trató de poner a salvo a los estudiantes de la escuela.

"Esto sigue siendo una situación de tirador activo. Todavía no sabemos si aún hay otro sospechoso dentro", dijo Holly Nicholson-Kluth, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Douglas, en Colorado, Estados Unidos.

Los escolares que lograron ser rescatados de la escuela STEM Highlands Ranch fueron llevados hasta el Centro Recreativo de Northridge en 8800 South Broadway. Desde allí se inició el contacto con sus padres para que los puedan recoger.

Nate Jones, portavoz del Distrito Escolar del Condado de Douglas, dijo que la escuela STEM se encuentra en estado de cierre patronal y que entre 25 y 30 escuelas en Highlands Ranch se han colocado en estado de cierre patronal.

Jones dijo que no tiene ninguna información sobre ningún estudiante o maestro que haya recibido un disparo.

"Actualmente estamos esperando que la policía nos informe", dijo.