Un niño perdió su pierna en pleno conflicto de Afganistán: hoy baila con su pierna nueva [VIDEO]

Con los brazos alzados y una contagiosa sonrisa de oreja a oreja, un pequeño afgano da giros lleno de alegría en la habitación de un hospital de Kabul con la prótesis de su nueva pierna derecha.

El niño, Ahmad Sayed Rahman, de cinco años, conmovió a Afganistán después de que un breve video donde aparece bailando sin esfuerzo con su nueva pierna fue publicado esta semana en Twitter.

Desde el lunes el video de unos 20 segundos ha sido visto más de 500.000 veces. El pequeño Ahmad baila con soltura en un centro ortopédico de la Cruz Roja en la capital de Afganistán, mientras personal médico y otros pacientes lo alientan en su danza.

“The job of feets is walking, but their hobby is dancing.”



A little boy from #Afghanistan's Logar province, who received artificial limb at Orthopedic Center of the Intl Committee of the Red Cross, shows his emotion by dance. He has lost his leg in an explosion in Logar. pic.twitter.com/RnqlJvSycs