Bayly: Maduro estuvo a punto de morir en un accidente aéreo el último sábado [VIDEO]

Jaime Bayly reveló el último lunes el intento de un atentado para acabar con la vida de Nicolás Maduro a través de un accidente aéreo planeado por ciertos miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela que no quieren seguir acatando sus órdenes.

Según dijo en su programa en La Mega, de Estados Unidos, Bayly fue alertado el último sábado 4 de mayo por sus fuentes que algo estaba a punto de pasar con Nicolás Maduro en Venezuela y que debía estar atento a lo que ocurra en el transcurso del día.

El periodista y escritor peruano tenía planeado viajar a Colombia durante el día sábado, pero sus informantes "muy confiables" le advirtieron que no lo haga con tanta premura, razón por la que Jaime Bayly decidió tomar el último vuelo hacia Bogotá, allí debía presentar su novela Pecho Frio en la Feria del Libro de la ciudad.

En efecto, sucedió algo que él consideraba inesperado, pues fue alertado de la noticia de la caída de un helicóptero en el que, según le confirmaron sus fuentes, debió viajar allí Nicolás Maduro.

"Dos eran helicópteros de marca Cougar con configuración VIP, y uno de esos era el helicóptero presidencial", dijo Bayly. "El dictador Maduro debía subir a ese, pero extrañamente –y mis fuentes no saben por qué ocurrió eso– Maduro subió al otro helicóptero VIP, que no era el que el usaba, no era el presidencial".

Para Jaime Bayly ese accidente aéreo no se trató de una avería o un desperfecto mecánico, sino de un hecho provocado. Era tal la expectativa por ver caer el helicóptero que varias personas grabaron parte del recorrido de la nave para tener pruebas.

"No exagero si les digo que el sábado el dictador Maduro ha salvado la vida por un pelo", puntualizó Jaime Bayly.

Finalmente Nicolás Maduro acudió al centro de adiestramiento militar en el estado de Cojedes, al noreste de Venezuela, con el general del Ejército y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, de quien se dijo que estuvo a punto de conspirar la salida del autócrata.

Jaime Bayly aseguró que uno de los principales beneficiados sería el segundo hombre más fuerte del régimen chavista, Diosdado Cabello, quien no lamentaría tanto la muerte de Nicolás Maduro, pues este tendría el poder en los siguientes años.