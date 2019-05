Organización mafiosa en Italia dispara 'por accidente' a niña de cuatro años [VIDEO]

El video quedó grabado en la plataforma de YouTube. El hecho ocurrió en Nápoles, Italia, cuando un hombre, miembro del grupo Camorra, iba a cerrar un ajuste de cuenta, sin saber que a quien le dispararía sería a una menor de edad.

La niña, de nombre de Noemí y con a penas cuatro años de edad, estaba con su abuela en el centro de Nápoles, cuando pasó ‘el killler’ –nombre que se le da a los que forman parte de la organización criminal la Camorra’, en Italia-, quien iba a asesinar a otra persona.

Al hombre, se le trabó el arma y comenzó a disparar en medio de la gente e hirió a la pequeña. En un video de YouTube quedó registrado las dramáticas escenas.

En el video de YouTube se puede observar cómo ‘el killer’ camina por una vereda con un arma en mano y un casco de motocicleta en la cabeza para así apuntar por la espalda, a su víctima, Salvatore Burcaro.

Sin embargo, el arma de uno de los integrantes de la Camorra no accionó y comenzó a disparar al aire, hiriendo a Noemí, quien quedó tendida en el piso. El hombre corrió hacia Burcaro, pasando por el cuerpo de la menor de edad, luego de ello, se devuelve y pasa, de nuevo, por el cuerpo de la víctima.

Según medios locales, la bala que traspasó a Noemí no era un proyectil común, ya que se trataba de una calibre 9, del tipo “full metal jacket”.

"Era una herida de guerra. La bala atravesó los pulmones y rozó el corazón. Terminó incrustándose en las costillas. En la primera operación se drenó la sangre en los pulmones y en una segunda operación se extrajo el proyectil", informó Giovanni Gaglione, encargado de cirugía pediátrica del hospital Santobono, donde está internada Noemí.

El día del incidente, Noemí estaba de paseo con su madre y su abuela. La pequeña estaba parada frente a un bar y cuando comenzó el tiroteo, la abuela la tomó de la mano para alejarse, pero una bala ya había alcanzado a la niña.

"La pequeña estaba en el piso, con la mirada perdida, no lloraba. No intentaba levantarse. La tomé en brazos y la lleve con su abuela que le acarició la cara y le levantó la remera parar ver si estaba herida. No se veían rastros de sangre, pensamos que sólo estaba asustada. Pero algo no andaba bien. No reaccionaba a los estímulos, estaba ausente (...) cada vez se ponía más pálida. La madre entró al bar, pidió un vaso con azúcar, revisó a la niña y descubrió un pequeño orificio oficio en su espalda”, dijo un testigo fuera del bar que ayudó a la familia de Noemí.

De inmediato, llegó una ambulancia y la trasladó al centro de salud más cercano.

Actualmente Noemí lucha por su vida.