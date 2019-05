Guaidó amenaza a régimen de Maduro: "No descartamos ayuda militar de EE. UU."

Crisis en Venezuela | La intervención militar extranjera en Venezuela es un asunto que despierta desconfianza en la región, ya que la comunidad internacional rechaza la medida y aboga por la diplomacia para poner fin al régimen de Nicolás Maduro. Aún así, el líder opositor Juan Guaidó señaló que aceptaría una colaboración de Estados Unidos.

Durante entrevista exclusiva con The Washington Post, realizada este sábado 4 de mayo, también dijo que aceptaría esta posible intervención militar con la condición de que esté coordinada con las tropas venezolanas que se sublevaron contra Nicolás Maduro el pasado martes 30 de abril. Es decir, no apoya una intervención unilateral de Estados Unidos.

Al ser preguntado por Anthony Faiola acerca de cuál sería su respuesta en el caso de que John Bolton, asesor de Seguridad de Estados Unidos, lo llamase para proponerle una intervención militar dijo que él respondería de la siguiente manera: "Querido amigo, gracias por toda la ayuda que ha brindado a la justa causa. Gracias por la opción, la evaluaremos y probablemente la consideremos en el Parlamento para resolver esta crisis. Si es necesario, tal vez la aprobemos".

De esta manera, retomó una vieja estrategia que había abandonado: 'atemorizar' al régimen con la amenaza de una intervención militar extranjera.

Al respecto, en diálogo con La República, el internacionalista peruano Farid Kahhat señaló que este discurso resulta contraproducente para los objetivos de la oposición, puesto que el chavismo aprovecha la situación para erigir la imagen de defensores de la patria.

"Se ponen en el rol de los defensores de la patria frente a la invasión de un ejército extranjero. Entonces, ese es un discurso que le conviene al chavismo, pero no creo que ellos piensen que la posibilidad de una invasión sea real", dijo acerca de esta posibilidad.

"Las tropas norteamericanas no obedecen las órdenes de un presidente, lo sea o no dicho sea de paso, de otro país. Si hay una decisión de intervenir va a ser del gobierno de Trump, no una decisión de Guaidó. Él pretendería darle un halo de legitimidad diciendo que, finalmente, fue el gobierno legítimo de Venezuela el que invitó a tropas norteamericanas a su país, pero la decisión no depende de él", añadió el analista de temas internacionales.

El tono amenazante de la intervención militar va en ascenso

Juan Guaidó calificó como "grandes noticias" a las recientes deliberaciones en Washington sobre opciones militares. Explicó su postura señalando la importancia de uno de sus principales aliados: "Es una gran noticia para Venezuela porque estamos evaluando todas las opciones. Es bueno saber que aliados importantes como Estados Unidos también están evaluando la opción. Eso nos da la posibilidad de que si necesitamos cooperación, sepamos que podemos conseguirla".

Nuevamente, reiteró que la posibilidad de diálogo con Nicolás Maduro queda descartada, puesto que ello ya había ocurrido en el 2014, en el 2016 y en el 2017. Y que solo había servido para que el chavismo se perpetúe en el poder.

Frustrado intento de sublevación cívico-militar

Durante la entrevista, Juan Guaidó reconoció los errores que la oposición cometió durante la Operación Libertad. Además, admitió que su equipo no calculó bien el apoyo real que tenía al interior del Ejército y que esperaba que Nicolás Maduro renunciara en medio de una oleada de deserciones.