Padre de joven asesinado descubre pista que revelaría quiénes fueron los homicidas [VIDEO]

Taylor Kristopher Meyes fue asesinado a los 27 años en Playa del Carmen, México, en noviembre de 2018, donde viajó para hacer turismo junto a sus amigos. Le robaron la billetera, los zapatos y el iPhone. Dejaron su cuerpo en un parque ubicado a una cuadra de la playa.

Kris Meyer, padre del joven, revisó la cuenta bancaria de su hijo un mes después del homicidio para cerrarla, pero descubrió una pista que aportó mucho a las investigaciones que se seguían para encontrar a los culpables.

En Estados Unidos, cuando quiso dar de baja la tarjeta de Taylor, se percató de que alguien la había utilizado en dos ocasiones. En ese momento, el trabajo de los policías para dar con los homicidas no daba ningún resultado, por lo que Kris Meyer decidió informar a las autoridades lo que había encontrado.

Esto permitió que los agentes publiquen las fotos de un hombre y una mujer registradas con una cámara de seguridad en un cajero automático en Oklahoma City, Estados Unidos. En el video subido a Youtube se ve cómo estas personas utilizaban la tarjeta de crédito de Taylor el 7 de diciembre del año pasado.

Las imágenes fueron calificadas como "escalofriantes" por parte de Kris Meyer. El padre del joven declaró a NBC4 que espera la captura de los asesinos de su hijo. "Al ver a la persona que potencialmente podría haber estado involucrado en el asesinato o tener conexiones con las personas involucradas en el asesinato, me dio una sensación muy extraña", expresó.

La hipótesis de Kris Meyer es que el asesinato de su hijo se produjo después de que este retirara dinero de un cajero automático en Playa del Carmen. Aseguró que los culpables podrían haber obligado a Taylor a darles el número de PIN de su tarjeta.

"Creo que fue algo crual, obviamente, me gustaría justicia, pero realmente no quiero que asesinen a nadie más en México", agregó. Playa del Carmen no figura en la lista de destinos peligrosos que Estados Unidos difundió para alertar a sus ciudadanos. No obstante, las autoridades recomiendan que las personas no viajen solas.

Last year a young California man was killed while on vacation in Mexico and the victim’s credit card was used here in OKC. We need help ID'ing the man in these photos; seen driving a silver SUV. If you know who he is please contact Crime Stoppers! (Case #19-0028862). pic.twitter.com/Yc2Z2j5cAl