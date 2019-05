EE.UU. aseguró que "la represión" de Maduro en Venezuela "no tiene límites"

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, afirmó este sábado que "la represión" llevada a cabo por el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "no tiene límites" y aseguró que fuerzas del "régimen" hirieron a "muchos" feligreses cuando "atacaron" una misa.



"La represión perpetrada por Nicolás Maduro no tiene límites. Fuerzas del régimen atacaron un servicio católico, introduciendo motocicletas en la iglesia, empleando gas lacrimógeno e hiriendo a muchos", escribió Pompeo en su cuenta de Twitter.

The repression perpetrated by Nicolas Maduro has no limits. Regime forces attacked a Catholic service, driving motorcycles into the church, using tear gas and injuring many. We stand with the people of #Venezuela and interim President @jguaido to support a peaceful transition.