Alcalde de Nueva York responde a Bolsonaro por cancelar su viaje: "Hasta nunca"

"Hasta nunca", lanzó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, a Jair Bolsonaro, tras la decisión del polémico presidente de Brasil de anular su viaje a la mayor ciudad de Estados Unidos en medio de protestas contra su visita.

"Denunciamos su intolerancia. Huyó. No estoy sorprendido; los matones en general no saben recibir un golpe", tuiteó de Blasio, que hace días había calificado al mandatario brasileño como "un hombre peligroso".

"Hasta nunca Jair Bolsonaro. Tu odio no es bienvenido aquí", añadió el alcalde demócrata.

Jair Bolsonaro just learned the hard way that New Yorkers don’t turn a blind eye to oppression. We called his bigotry out. He ran away. Not surprised — bullies usually can’t take a punch. @jairbolsonaro Good riddance. Your hatred isn’t welcome here. https://t.co/GaXXrtdyAP