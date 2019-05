Escalofriante momento en el que médico suelta de cabeza a recién nacida frente a sus padres

Monique y Derrick Rodgers se habían preparado por varios meses para recibir a dos vigorosas bebés. El día finalmente llegó, en coincidencia con el 14 de febrero, y se instalaron en el Centro Médico Regional de Chandler, en Arizona (Estados Unidos), donde tendrían una de sus experiencias de su nueva etapa de padres: vieron caer de cabeza a una de sus niñas por culpa del médico que los atendía. Las imágenes se compartieron en Youtube.

Derrick grababa toda la escena con su celular dentro de la sala de parto. El doctor había logrado sacar con éxito a las recién nacidas y se disponía, junto a su equipo de apoyo, a realizar la limpieza y saneamiento. No obstante, una mala maniobra hizo soltara de cabeza a una de ellas sobre una camilla, incluso de no haber sido por un asistente, la bebé habría caído al suelo.

Él asegura que le reclamó al especialista pero no recibió respuesta alguna."Tenía una mirada indiferente en su cara. Luego le mostré el video y no dijo nada al respecto", contó. Y como todo parecía que no pasaba de un infortunado accidente, no formalizaron la queja.

Como sus bebés, Morgan y Madison, habían nacido de manera prematura - por ende con bajo peso - debían de permanecer bajo observación por 12 días. Durante ese tiempo se le realizó una ecografía a la cabeza a la menor agraviada y seis semanas después el resultado arrojó que presentaba una hemorragia cerebral.

Los afectados se indigaron por el hecho; ahora buscan respuestas del centro médico y del responsable directo, por lo que han salido a contar su caso a diversos medios locales. "Nadie puede prepararte para ver la negligencia, verlos manejarla descuidadamente. (...) Ella es una bebé. Ella es frágil. Ella pesa 3 libras y la estás manejando como si fuera un saco de papas, como si no fuera un ser humano", expresó la madre a la televisora KTVK de Phoenix.

Ellos alegan que en un principio se les intentó ocultar el hecho y solicitan una exhaustiva investigación, pues necesitan cerciorarse si la lesión que presenta su hija en la cabeza es producto de la caída o debido a que nació de manera prematura. Aunque ellos apuntan a lo primero, según lo que pueden ver en el video.

Los Rodgers se muestran muy preocupados por la salud de ahora en adelante de la pequeña Morgan. "Se aprieta y tiembla (…) No parece normal", asegura Monique.

En tanto, el hospital ha preferido guardar silencio, aunque ya estarían realizando las averiguaciones pertinentes. "Debido a las leyes de privacidad del paciente y la solicitud de la familia de no divulgar información, no podemos hacer comentarios específicos sobre este asunto. La seguridad de nuestros pacientes y sus familias es siempre nuestra principal preocupación. El equipo médico de Centro Médico Regional de Chandler toma este asunto extremadamente en serio y está trabajando para llevar a cabo una revisión exhaustiva" aseguraron en un comunicado, cita la cadena Fox 10.

Monique Rodgers fue la encargada de subir la grabación a sus redes sociales, que rápidamente se compartió en otra cuentas de YouTube.