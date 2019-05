Bolsonaro cancela su viaje a EEUU tras fuertes criticas en su contra por "homofóbico"

El presidente brasileño Jair Bolsonaro desistió de su llegada a los Estados Unidos, donde tenía programada una serie de actividades de relaciones bilaterales y recibiría una condecoración, debido a las diversas manifestaciones que se realizaron en contra de su presencia en las ciudades donde se presentaría.

En el mes de abril la Cámara Brasileño-Estadounidense de Comercio decidió invitar a Bolsonaro a una cena de gala en Nueva York donde sería condecorado con el título de Personaje del Año 2019. Tras el anuncio una serie de funcionarios, instituciones y grupos civiles mostraron su desacuerdo a través de acciones concretas y llamados a las autoridades organizadoras.

Uno de ellos fue el senador demócrata Brad Hoylman que públicamente instó a la cancelación del acto debido a las abiertas declaraciones del mandatario de Brasil contra la comunidad gay, de la cual el parlamentario es representante. "Normalizar a un presidente anti-LGBTQ que quiere causar daños —e incluso matar— a la población LGBTQ no refleja los valores de Nueva York. Punto", escribió en su cuenta de Twitter.

La respuesta del alcalde neoyorquino Bill de Blasio no se hizo esperar tras calificar como homófobico y racista a Bolsonaro, por lo tanto no era bienvenido en la ciudad. Estas dos reacciones generaron que algunas empresas patrocinadoras desistan su auspicio, tales como la consultora Bain & Company, la aerlínea Delta y el diario Financial Times, detalla El País.

Asimismo el Museo Americano de Historia Natural, lugar donde se llevaría a cabo la cena, emitió un pronunciamiento donde aseguraban que ya no deseaban albergar el evento de la Cámara a causa de las reacciones negativas, las cuales no solo estaban respaldadas por los defensores de la comunidad gay, sino también de los derechos ambientales.

De acuerdo al periódico Folha de Sao Paulo, desde el gobierno se intentó salvar la ceremonia con propia financiación. El Banco del Brasil pagó una mesa para 10 personas, lo cual costó unos 12 mil dólares; por otro lado, se recibió el apoyo del consulado-general de Brasil en Nueva York, además de otras empresas tales como las financieras Merrill Lynch, Credit Suisse, Morgan Stanley, Citigroup y HSBC, así como los bancos brasileños Bradesco e Itaú.

A pesar de ello, un portavoz del gobierno brasileño indicó que Bolsonaro ya no arribará a suelo estadounidense, donde no solo sería condecorado, sino que también tenía previsto encontrarse en Florida con parlamentarios republicanos, entre ellos Marco Rubio.

"Debido a la resistencia y los ataques deliberados del alcalde de Nueva York y la presión de grupos de intereses sobre las instituciones que organizan, patrocinan y acogen el evento anualmente, quedó evidenciada la ideologización de la actividad. (...) El presidente, Bolsonaro decidió entonces cancelar su asistencia a esa ceremonia y los compromisos previstos en Miami", aseguró el portavoz en un comunicado.