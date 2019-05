Un tribunal de EE.UU. reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela

En medio de la crisis en Venezuela, un tribunal de los Estados Unidos declaró el último miércoles 1 de mayo a Juan Guaidó como "el representante legítimo de la República bolivariana" ante cualquier demanda dentro del sistema judicial norteamericano.

Según el argumento del tribunal, que se encuentra un nivel por debajo de la Corte Suprema de Estados Unidos, el reconocimiento del gobierno de Donald Trump al mandato de Juan Guaidó ha sido vinculante a esta decisión.

Qué Gobierno debe considerarse aquí como representante de un Estado extranjero es una cuestión política más que judicial, y debe ser determinada por (…) los gobernadores", indicó la corte de apelaciones, citando fallos anteriores que fijaron la jurisprudencia para este caso.

El abogado José Ignacio Hernández, designado por Juan Guaidó como "procurador especial" del gobierno encargado de Venezuela celebró esta decisión en Twitter.

"El Tribunal de circuito del distrito de Columbia acaba de dictaminar que sólo el Presidente interino Juan Guaidó puede ejercer la representación de Venezuela en los Estados Unidos", es lo que dice Ignacio en la red social.

