Hombre golpeó a la amiga de su novia cuando la defendió por no lavar la ropa

Parecía un "amor de novela", pero era una pesadilla. Amy White (30) fue golpeada brutalmente por Alexis Poupard (34), el novio de su mejor amiga, cuando intervino en una discusión que mantenían.

Según reveló el diario del Reino Unido, Daily Mail, la brutal agresión le produjo severas lesiones en la mandíbula, el pómulo, la cavidad ocular destrozada y los dientes.

Amy, madre de tres niños, se había interpuesto en la riña para salvar a su amiga porque "él le reclamaba no haber lavado la ropa", dijo.

Alexis Poupard (34) se declaró culpable del intento de feminicidio.

"Alexis regresó del trabajo y comenzó a maldecir en la cocina. Laura me dio su bebé y entró para averiguar qué estaba mal. Podía escuchar a Alexis gritando, luego Laura salió corriendo y me dijo que estaba enojado porque no había lavado la ropa", contó al Daily Mail.

White, quien no puede trabajar debido al trastorno de estrés postraumático del ataque que sufrió, sufrió un intento de feminicidio en agosto de 2018.

Medio año después, el Tribunal de la Corona de Lewes (Reino Unido) impuso una pena privativa de nueve años y tres meses a su agresor, quien aceptó su culpa.

Amy había conocido a Laura Poupard, una ama de casa, en 2013 en una parrillada y las dos se hicieron amigas íntimas.

En septiembre de 2017, Laura estaba embarazada y comprometida con su novio Alexis Poupard.

Amy y Laura Poupard eran mejores amigas desde 2013 .

"Estoy contando mi historia como una advertencia para los demás", dijo al diario británico.

Actualmente Laura vive sola con sus hijos y canceló la boda con Alexis. Mientras Amy se recupera de ese ataque que sufrió por parte del prometido de su mejor amiga.