China: dos muertos y doce heridos al caer del "tobogán más largo del mundo"

Un terrible accidente en un centro de diversiones de la ciudad de Chengdú, centro de China, dejó como saldo dos personas fallecidas y otras doce heridas, según reportó la agencia oficial de noticias Xinhua.

El hecho ocurrió cuando un grupo de turistas cayeron del tobogán promocionado por el propio parque de atracciones, como "el más largo del mundo". El lamentable accidente se registró el pasado 1 de mayo, día festivo en China.

Se supo que entre las personas accidentadas se encuentran ocho adultos y seis adolescentes. Los doce visitantes que resultaron heridos fueron asistidos de emergencia por el personal médico y trasladados a un hospital local, donde continúan con tratamiento médico. Aún no se comunicó de manera oficial sobre la gravedad de las personas heridas.

Las autoridades de China continúan con las investigaciones pertinentes para esclarecer el caso y determinar las causas del accidente, comunicó la oficina de la comunidad de Taiping, donde se encuentra el parque de atracciones. Por ahora no se precisaron mayores detalles en relación a las circunstancias de la caída.

2 dead, 12 injured after a breakdown of safety precautions for a 235-meter-long recreational slide built on a hill slope in Chengdu, SW China’s Sichuan province. The amusement park is currently closed and investigation is underway. pic.twitter.com/4B6uIUEtLh