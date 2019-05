¿Lavas el pollo crudo? Estás expuesto a un grave peligro, según estudio

No laven el pollo crudo. Esa fue la alerta recientemente publicada en la cuenta de Twitter del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

La explicación del estudio científico es que lavar el ave, antes de llevarla a la cocina, puede propagar microbios a otros alimentos y utensilios de cocina.

Aunque el argumento tiene sentido, la recomendación encendió el debate en las redes sociales sobre la manera más segura de tratar el pollo antes de cocinar.

Algunos usuarios reaccionaron con aversión al estudio científico y argumentaron que las presas de pollo pasan días flotando en sus empaques, lo que de verdad es un riesgo.

Si bien el centro de Estados Unidos reconoció que no querían alarmar, fueron enfáticos en su postura, asegurando que la mejor manera de matar las posibles bacterias del pollo es cocinándolo bien.

"No se deben lavar ni el pollo, ni otras carnes ni huevos antes de cocinar. Puede propagar microbios por toda la cocina", señaló el organismo en su estudio científico.

En 2014, la Agencia de Normas Alimentarias de Reino Unido (FSA, pos sus siglas en inglés) advirtió que lavar al pollo antes de cocinarlo aumenta el riesgo de propagación de la bacteria campylobacter en las manos, las superficies de trabajo, la ropa y utensilios de cocina a través de la salpicadura de gotas de agua.

