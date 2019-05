“Si no nos pasas, vamos a ir a balearte”, amenazan a profesor de matemáticas

Tres fotografías de armas de fuego fueron compartidas en Facebook con un grave aviso. El profesor de matemáticas de la Secundaria Técnica 152 de Oaxaca, México, fue amenazado de muerte si es que no aprueba a sus alumnos.

Las autoridades del estado mexicano están investigando esta grave amenaza. Según la publicación de Facebook, el pasado lunes 29 de abril se iba a llevar a cabo una masacre en el centro de estudios.

El usuario que hizo la denuncia usa el nombre de Daniel Jacobs.

El usuario con el nombre de Daniel Jacobs en dicha red social compartió las fotografías de las tres pistolas con una advertencia a los estudiantes de la secundaria de México. “A todos los alumnos de la técnica 152 se les avisa que el lunes 29 de este mes (abril) iré a hacer una masacre”, comienza la amenaza.

Los motivos vienen después. La persona que utiliza el nombre de Daniel afirma que lo hace “con tal de hacer justicia”. Es entonces cuando el nombre del profesor de matemáticas, Martín, es amenazado de muerte por parte de quien sería su estudiante.

“Te voy a balacear por lo corrupto que eres. Si no nos pasas, vamos a ir a tu casa a balearte”, agrega el alumno o alumna en la cuenta de Facebook. “Este no es un juego”, advierte junto a las fotografías de las pistolas.

Amenaza hecha en Facebook

Advirtió con ir el lunes 29 de abril al centro estudiantil para asesinar a todos en la institución. “Quiero hacer justicia”, explicó el usuario Daniel Jacobs. “Si no me creen, aténganse a las consecuencias sobre aviso no hay engaño”, finalizó la amenaza de muerte contra el profesor de matemáticas y el alumnado.

Se abrió una investigación por parte de las autoridades de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca. Esto con el fin de garantizar “la integridad de la comunidad estudiantil, académica y directivos de la institución”, de acuerdo a Infobae.

Los protocolos de seguridad al ingresar y salir de la secundaria técnica se llevaron a cabo junto a la coordinación con los tutores del centro estudiantil. Además, se reforzó la vigilancia policial en las inmediaciones del lugar tras la amenaza de muerte hecha en Facebook.

El 29 de abril, a pesar de la notoria seguridad, fue un día normal en el centro de estudios de México. En clases no hubo ningún acto de violencia, sin embargo, las investigaciones del caso continuarán.