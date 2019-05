Venezuela vive uno de sus episodios más difíciles de su historia. Mientras que millones de sus ciudadanos están repartidos en los países sudamericanos y otros, la tensión política se agudiza cada vez más, con Nicolás Maduro aferrado al cargo y Juan Guaidó promoviendo la recepción del apoyo de la comunidad internacional.

Venezuela HOY

entérate EN VIVO de todas noticias de Venezuela y hechos importantes que marca la agenda política y social en ese país.

Los sucesos de este martes 30 de abril relacionados a la crisis en Venezuela estuvieron marcados por el levantamiento militar de Juan Guaidó contra Nicolás Maduro. Venezuela amaneció en alerta roja luego que Juan Guaidó liberara al líder opositor Leopoldo López, quien cumplía una pena de 14 años en la modalidad de arresto domiciliario.

A través de un mensaje en redes sociales, Juan Guaidó se dirigió a Venezuela y aseguró que hoy miércoles 1 de mayo se continuará con la Operación Libertad. En su discurso, afirmó que Nicolás Maduro ha sido abandonado por las Fuerzas Armadas de su país.

"Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos el respeto del pueblo porque no protege a nadie, no ofrece resultados, ni soluciones", enfatizó Juan Guaidó desde su despacho.