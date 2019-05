Juan Guaidó y Venezuela marcharán mañana contra Nicolás Maduro

Este 1 de mayo en Venezuela, ciudadanos del país caribeño saldrán a marchar EN VIVO a las calles de Caracas y en todo el resto del país en apoyo a la Operación Libertad de Juan Guaidó y en contra del régimen de Nicolás Maduro.

Con la etiqueta #ConTodoPaLaCalle, la cuenta de la presidencia de Guaidó informó que los puntos de salida en la ciudad de Caracas para el día de mañana serán: la Av. Vollmer, Iglesia Chinquinquirá, Plaza Los Primos, Los Jardines, Multiplaza (Av. Victoria), Crema Paraíso, Plaza Washington, Descentralizados directo, Unicentro, Ciudad Banesco, Parque Cristal, Altamira, Calle Elice, Caurimare y Santa Fe.

La noche de este martes, Guaidó se pronunció, a través de un video, luego de enfrentamientos entre venezolanos y ciudadanos en la Base Aérea La Carlota de Caracas y otros puntos de la ciudad, la tarde del dìa de hoy.

En el video dijo que Nicolás Maduro perdió el apoyo de las Fuerzas Armadas Nacional de Venezuela y que el día de mañana continuaban las movilizaciones en el país.

"Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos el respeto del pueblo porque no protege a nadie, no ofrece resultados, ni soluciones", enfatizó Juan Guaidó desde su despacho.

"Invito al rescate de la dignidad de nuestro pueblo, mañana primero de mayo continuamos continuamos en las calles, ese es nuestro territorio", enfatizó.

Luego de ello, el mandatario chavista, Nicolás Maduro, se pronunció a través de una cadena obligatoria de radio y televisión, en la que convocó a una también concentración para el día de mañana por el Día Internacional del Trabajador.

Maduro dijo que designó a tres fiscales especiales para investigar los hechos ocurridos el día de hoy en la Operación Libertad. Destacó que Leopoldo López se había fugado y violado su casa por cárcel.

La mañana de este martes, las fuerzas que apoyan a Juan Guaidó le dieron la libertad a Leopoldo López. Ambos se dirigieron a la Base Aérea La Carlota para pedir el respaldo de los venezolanos y que salieran a marchar el día de hoy.

Luego de ello, tanto López como su familia, se resguardaron en la embajada de Chile. Sin embargo, el canciller del país antes mencionado, Roberto Ampuerto, dijo que el líder del partido opositor Leopoldo López se había dirigido a la embajada de España por decisión personal.

Los enfrentamientos del día de hoy, entre venezolanos y militares de Nicolás Maduro, dejaron un saldo de 89 heridos por perdigones y gases lacrimógenos.

Además de ello, murió un joven de 24 años de nombre Samuel Enrique Méndez, en el estado Aragua.

El Foro Penal Venezolano informó que, hasta las 8: 00 p.m., hora local, se habían producido 83 arrestados por las manifestaciones de este martes.