Secretario de EE.UU.: Maduro estaba listo para irse pero Rusia no lo dejó

La tarde de este martes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se pronunció sobre la Operación Libertad de Juan Guaidó y Nicolás Maduro.

"Él tenía un avión en la pista, estaba listo para irse esta mañana, por lo que sabemos, y los rusos le dijeron que debería quedarse", dijo Pompeo en una entrevista con CNN en la que afirmó que el mandatario planeaba huir a La Habana.

Pompeo le dijo a Nicolás Maduro que encendiera el avión y se retirara.

El también exdirector de la CIA dijo que se negaba a dar las fuente de dicha información, pero que Estados Unidos ha entrevistados a "decenas y decenas de personas" en el terreno.

Además de ello, la Casa Blanca dijo estar comprometida con la salida de Nicolás Maduro en Venezuela y el apoyo a Operación Libertad de Juan Guaidó.

Por otro lado, el gobierno de Donald Trump, dijo que sancionará por completo a Cuba por apoyar a las tropas del gobierno bolivariano.

Si las tropas y milicias cubanas no cesan inmediatamente las operaciones militares y de otro tipo con el propósito de causar la muerte y destrucción a la Constitución de Venezuela (...) un "embargo junto con las sanciones de más alto nivel, se colocarán en la isla de Cuba", publicó Trump a través de su cuenta de Twitter.

