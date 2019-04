EE. UU. revela que altos funcionarios de Maduro conspiraron para lograr su caída

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo este martes en una rueda de prensa desde Washington que tanto el ministro de Defensa de Venezuela, Vladímir Padrino, como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, "están de acuerdo en que Nicolás Maduro debe irse".

"Tienen que ser capaces de actuar esta tarde o noche, ayudar a que otras fuerzas militares se pasen al bando del presidente interino Juan Guaidó", puntualizó el funcionario norteamericano.

Este mensaje lo hizo mientras miles de personas tomaban las calles de Venezuela en apoyo a la convocatoria de emergencia hecha por el presidente interino Juan Guaidó en el marco del inicio a la 'Operación Libertad'.

Dicha operación fue ejecutada por un grupo disidente de las Fuerzas Armadas de Venezuela desde la madrugada de este martes 30 de mayo.

Su principal e icónica acción fue la liberación del líder opositor al régimen de Nicolás Maduro, Leopoldo López, quien cumplía arresto domiciliario en Caracas.

.@vladimirpadrino, @Ivanr_HD, @MaikelMorenoTSJ: Your time is up. This is your last chance. Accept Interim President Guaido’s amnesty, protect the Constitution, and remove Maduro, and we will take you off our sanctions list. Stay with Maduro, and go down with the ship.