Venezolanos en el mundo: concentraciones en embajadas y 'mucha esperanza' tras Operación Libertad

Se manifiestan, celebran, cantan su himno nacional, pero sobre todo mantienen su esperanza firme en que Venezuela será libre. Esas son las reacciones de miles de venezolanos en el mundo, mientras se mantienen expectantes en lo que sería "el principio del fin" de Nicolás Maduro con la Operación Libertad.

En Miami, por ejemplo, cerca de 300 personas que huyeron de la crisis en Venezuela celebraron el levantamiento de militares a favor de Juan Guaidó.

"Estamos contentos y con mucha esperanza de que Venezuela salga de esa dictadura asesina", dijo a AFP Henry Brito González, un abogado de 77 años que llegó con su esposa a esta ciudad de Florida hace seis meses porque la situación en su país "es imposible".

"No hay agua, no hay luz, los teléfonos están intervenidos, la internet no sirve. Llegar a la casa sin saber si hay comida o no hay comida. Todo es una incertidumbre, una angustia. Así no se puede vivir", contó.

Reunidos este mediodía en el restaurante El Arepazo de El Doral, una ciudad dentro del condado donde se concentra la diáspora venezolana en Miami, los manifestantes cantaron el himno y gritaban consignas como "¡libertad! ¡libertad!".

Venezuela seguía en la tarde del martes sumida en una puja política entre los que respaldan a Maduro y los que apoyan al líder opositor, Juan Guaidó.

Otra manifestante, Maybelys Rodríguez, de 51 años, dijo que es momento de que el pueblo salga a la calle "para que éste sea el principio del fin".

En Caracas, el dirigente chavista Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente que rige en el país, aseguró que la rebelión solo moviliza a "una pequeñísima fracción" de la Fuerza Armada y el servicio de inteligencia.

De su lado, Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y otros 50 países como presidente interino de Venezuela, dijo que el país está en una "calle sin retorno" tras el inicio de la Operación Libertad, y llamó a los venezolanos a salir a la calle para poner "fin a la usurpación".

Venezuela sufre una grave crisis económica, con una hiperinflación que el FMI proyecta en 10.000.000% para este año y una aguda escasez de medicinas y otros bienes básicos.

En Florida

En el restaurante 'El Arepazo', en el Doral, Florida, un grupo de personas cantó el himno nacional de Venezuela.

Como ellos, miles respaldan a Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela y quien dijo que este martes que comenzaba el “fin de la usurpación” en el país sudamericano, rodeado de hombres en uniforme militar y junto al líder opositor Leopoldo López.

En Argentina

Tras el levantamiento militar contra el régimen de Nicolás Maduro, la tensión se replicó también en la Embajada de Venezuela en Buenos Aires, donde decenas de ciudadanos venezolanos se convocaron esta tarde para expresar su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó.

La convocatoria empezó cerca de las 14:30. Los incidentes comenzaron media hora más tarde, cuando otro grupo de manifestantes llegó hasta el edificio de Luis María Campos al 100 del barrio porteño de Palermo para expresar su respaldo a Nicolás Maduro e increparlos. Hubo discusiones, empujones y hasta golpes.

Efectivos de la Policía Federal se hicieron presentes en el lugar para interceder y formar un cordón de dos metros que evite el enfrentamiento.

En Brasil

Unos 25 militares de Venezuela, todos de baja graduación, han ingresado a la embajada de Brasil en Caracas y solicitado asilo, en medio de la nueva jornada de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, confirmaron fuentes oficiales.

"Son 25 militares", pero ninguno de ellos es general o pertenece a la cúpula de las Fuerzas Armadas, según dijeron a Efe fuentes de la Presidencia brasileña, que estaría inclinada a conceder el asilo que han solicitado.

En España

Los venezolanos que residen en Madrid se congregan en la Puerta del Sol para expresar su apoyo a la movilización iniciada este martes en Venezuela por el presidente interino, Juan Guaidó, y el líder opositor Leopoldo López.

Antonio Ecarri, enviado personal para España de Juan Guaidó, señaló que la situación en su país "es compleja" pero que "está claro es que hoy se derrumba el mito de la unidad monolítica de las Fuerzas Armadas alrededor del usurpador".

El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, aseguró hoy que el movimiento iniciado por Juan Guaidó en Caracas contra Nicolás Maduro es un «intento fallido» y que "todas" las bases militares son leales al Gobierno.