Este es el mensaje de texto que Juan Guaidó envió al celular de los venezolanos

Tras el inicio de la 'Operación Libertad', el régimen de Nicolás Maduro utilizó a la empresa operadora de telefonía en Venezuela, CANTV, para restringir el acceso a las plataformas digitales de comunicación.

Los medios de comunicación en Venezuela calificaron esta medida como una forma de censura a la que está acostumbrada el chavismo para evitar que se propague la convocatoria del presidente encargado Juan Guaidó.

Sin embargo, el mensaje de Juan Guaidó y el inicio de la 'Operación Libertad' fue difundido masivamente vía mensaje de texto, según recogió el portal Reporte Ya de Venezuela.

"Hermanos y hermanas, llegó la hora de la 'Operación Libertad'. Toda Venezuela a la calle, Caracas a La Carlota", firmó Juan Guaidó en el mensaje de texto de amplia difusión.

El mensaje llegó al promediar la 1 de la tarde, casi seis horas después desde que militares disidentes de las Fuerzas Armadas de Venezuela liberaran al líder opositor Leopoldo López.

Con esa hazaña, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino y ahora con un apoyo importante de militares venezolanos, llamó a los ciudadanos a las calles y adelantó las manifestaciones programadas para la 'Operación Libertad'.

Una hora después, desde Estados Unidos se hacía eco sobre la censura de CANTV en las redes sociales de los venezolanos.

La convocatoria resultó de tal modo que miles de personas tomaron la Plaza Francia en Caracas para apoyar a Juan Guaidó, a quien se le ve acompañado de un grupo importante de militares que desconocieron el régimen de Nicolás Maduro, a quien no se le ve hasta ahora.

As usual, #MaduroRegime with the help of #China technicians has taken down all social media access inside #Venezuela