"No es un golpe de Estado", dice la Casa Blanca sobre Operación Libertad de Guaidó.

Suman reacciones tras el inicio de la Operación Libertad, liderada por Juan Guaidó, en medio de la crisis en Venezuela.

Desde Estados Unidos, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, señaló que no se trata de "un golpe de Estado" y reiteró que "todas las opciones están sobre la mesa".

"Claramente no es un golpe de Estado. Reconocemos a Juan Guaidó como el interino", dijo Bolton sobre la situación en Venezuela, donde un grupo de militares se alzaron contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Por su parte, el senador por el estado de Florida, Rick Scott, aseguró que mantuvo una conversación con el asesor de seguridad de Donald Trump sobre los cambios que se vienen dando en la República Bolivariana.

"Hablé con John Bolton esta mañana. La situación en Venezuela cambia al minuto y la información no es de confiar, ya que el régimen ha bloqueado muchas de las redes sociales", escribió Scott en Twitter.

I spoke to @AmbJohnBolton this morning. The situation in #Venezuela is fluid and information is sketchy as social media has been largely shut down.



But the United States stands with the patriots of Venezuela fighting for their life, liberty and sacred honor. #OperaciónLibertad