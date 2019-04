Estados Unidos respalda 'Operación Libertad' dirigida por Juan Guaidó

Esta mañana, el respaldo a las acciones emprendidas por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, cuyas decisiones han sido denominadas por el gobierno de Nicolás Maduro como un "golpe de Estado", no se hicieron esperar. El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, el consejero seguridad de Trump, John Bolton y Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, utilizaron sus redes sociales para extender su apoyo al autoproclamado mandatario.

"A Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y todo el pueblo amante de la libertad de Venezuela que están tomando las calles hoy en día en la Operación Libertad, ¡seguimos con ustedes! ¡Estamos contigo! Estados Unidos estará con ustedes hasta que se restablezca la libertad y la democracia. Vayan con Dios!", se lee en la cuenta de Twitter de Mike Pence.

To @jguaido, the National Assembly and all the freedom-loving people of Venezuela who are taking to the streets today in #operacionlibertad—Estamos con ustedes! We are with you! America will stand with you until freedom & democracy are restored. Vayan con dios! #FreeVenezuela — Vice President Mike Pence (@VP) 30 de abril de 2019

En tanto, John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Trump, dijo que las Fuerzas Armadas de Venezuela deben respaldar a la Asamblea Nacional.

"El FANB debe proteger a la Constitución y al pueblo venezolano. Debe estar a la espera de la Asamblea Nacional y de las instituciones legítimas contra la usurpación de la democracia. Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela.", indicó.

Recalcó además que el ejército de Venezuela deberá tomar una decisión clave en la crisis, la de "abrazar la democracia, proteger a los civiles y a los miembros de la Asamblea Nacional democráticamente elegida, o enfrentar más sufrimiento y aislamiento hechos por el hombre".

.@vladimirpadrino: The FANB must protect the Constitution and the Venezuelan people. It should stand by the National Assembly and the legitimate institutions against the usurpation of democracy. The United States stands with the people of Venezuela. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 30 de abril de 2019

De otro lado, Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo también que respalda la llamada "Operación Libertad" tras la sublevación de un sector de las Fuerzas Armadas de Venezuela.

“Hoy el presidente interino Juan Guaidó anunció el inicio de la Operación Libertad. El gobierno de los Estados Unidos apoya plenamente al pueblo venezolano en su búsqueda de libertad y democracia. La democracia no puede ser derrotada.”, expresó.